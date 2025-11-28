29 Kasım'dan itibaren Merkür Retrosu bitiyor: Şimdi harekete geçme zamanı

9-29 Kasım Merkür Retrosu'nda, Yay burcunun 6. derecesinden Akrep burcunun 20. derecesine dek geriledi.

Eğer bu dönemde önemli anlaşmalarınız, seyahatleriniz veya teknolojik cihazlarınızla ilgili sorunlar yaşadıysanız, endişelenmeyin; 29 Kasım, bu karmaşık döngünün sona erdiği müjdesini veriyor.

MERKÜR RETROSU BİTTİ, ŞİMDİ NE DEĞİŞİYOR?

Retrograde dönemi, geçmişi gözden geçirme ve içe dönme zamanıydı. Merkür'ün ileri hareketine başlamasıyla birlikte, duraksayan tüm enerjiler de çözülmeye başlıyor:

İLETİŞİMDE NETLİK

Yanlış anlaşılmalar, e-posta karmaşaları ve sözleşmelerdeki pürüzler azalacak. Kendinizi daha net ifade edebilecek, kararlarınızı daha kesin bir şekilde verebileceksiniz.

SEYAHAT VE LOJİSTİK

Seyahatlerde yaşanan gecikmeler, iptaller ve valiz kayıpları gibi sorunlar hafifleyecek. Yeni seyahat planları yapmak ve bilet almak için artık daha uygun bir zamandayız.

TEKNOLOJİK SORUNLAR

Elektronik cihaz arızaları ve yazılım hataları azalacak. Retrograde döneminde ertelediğiniz teknolojik alışverişlerinizi ve güncellemelerinizi güvenle yapabilirsiniz.

ŞİMDİ HAREKETE GEÇME ZAMANI: NE YAPMALISINIZ?

Merkür’ün düz seyre geçmesinin getirdiği bu taze enerjiyi en iyi şekilde kullanmak için:

YENİ PROJELERE BAŞLAYIN

Retrograde döneminde sadece planlama yaptığınız veya beklettiğiniz yeni iş girişimlerini ve projeleri artık resmi olarak başlatabilirsiniz.

ÖNEMLİ KARARLARI ONAYLAYIN

Evlenme, iş değiştirme veya taşınma gibi büyük kararları artık tereddüt etmeden sonuca ulaştırabilirsiniz.

GÖRÜŞMELERİ VE SÖZLEŞMELERİ İMZALAYIN

Anlaşma yapma, sözleşme imzalama ve önemli ticari görüşmeler için zemin artık daha sağlam.

Unutmayın: Merkür'ün direkt seyre geçtiği ilk birkaç gün, enerjinin tamamen oturması için önemlidir. Bu kısa süreli "gölge dönemi"ni (Shadow Period) atlatmak için yine de aceleci davranmamakta fayda var.

29 Kasım'dan itibaren iletişim hatları açılıyor, enerjiniz yükseliyor! Planlama yapmayı bırakın ve harekete geçin.