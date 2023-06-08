Rüya uzmanı açıkladı: En yaygın görülen 5 rüya ve anlamları

Kelly Sullivan Walden, diğer adıyla Doctor Dream, rüyalar üzerine birçok kitabın yazarıdır. Insider'in kaleme aldığı makalede çok sık görülen 5 rüyayı ve anlamalrını yorumluyor. Walden, "Rüyalar resimlerle, metaforlarla ve kelime oyunlarıyla konuşur. Rüyanızın tam olarak ne anlama geldiğini size kimse kesin olarak söyleyemez. Ancak sık sık rüya gören biri olarak size ne anlatmaya çalıştıklarını düşündüğümü söyleyebilirim" diyor. İşte ona göre en yaygın görülen 5 rüya ve anlamları: (Bu makalenin ardından rüya tabirleri sayfamıza da bakabilirsiniz)

Kovalanmak - Gücünüzden kaçmak



Hoş olmayan duygularınızdan ya da sevilmediğini düşündüğünüz yönlerinizden kaçıyor musunuz? Bu rüyanın şaşırtıcı mesajı, doğanız gereği değersiz olan hiçbir yönünüz olmadığıdır. Her parçanız, olmanız gereken güçlü varlık haline gelmeniz için hayati önem taşır. Eski bir "Scooby Doo" çizgi filminin sonunu hayal edin; burada soyguncunun maskesini düşürüyorsunuz ve korkunç kişinin sizin dışlanmış, korkmuş ve savunmasız bir parçanız olduğunu keşfediyorsunuz.

Düşmek - başarısız olmaktan korkmak



Düşme rüyaları kontrol kaybı, güvensizlik, bunalma veya güven eksikliği hissine işaret eder. Yapmak için yola çıktığınız bir şeyde başarısız olduğunuz için kendinizi yargılıyor olabilirsiniz, ayaklarınızın yere sağlam basmamasının bir sonucu olarak kaybetmekten korkuyor olabilirsiniz. Ya da bir değişim döngüsü içinde olabilirsiniz.

Dişler - İletişim ya da var olma sorunları



Dişlerin kırıldığı veya parçalandığı rüyalar genellikle iletişim sorunlarıyla veya hayatta kalma sorunlarıyla (mali durum gibi) ilgili savunmasızlık duygularıyla ilgilidir. Kendinize, dişlerinizi göstermeniz gereken zamanlarda ifadenizi saklayıp saklamadığınızı sorun.

Okula Dönüş - test ediliyorsunuz



Okula geri döndüğünüzü ya da önemli bir sınavınız olduğunu gördüğünüz rüyalar, cesaretinizi "sınayan" bir öğrenme aşamasında olduğunuzu yansıtabilir. Bu rüyalar, "sınıfta kalmak" için ilk kez baskı hissettiğiniz zamanı hatırlatıyor olabilir. Mesaj, güvensizlik sırt çantanızı çıkarmak ve başarılı bir geleceğe mezun olabilmek için kendinizi hazırlamaktır.

Uçmak - engellerinizin üzerinde yükselmek



Bir uçma rüyasında, fiziksel kısıtlamalardan ve sınırlamalardan kurtulmanın nasıl bir his olduğunu deneyimlersiniz. Bu rüyalar kanat açıklığınızın genişliğini hissetmenize yardımcı olur, böylece yaratıcı ve ruhsal potansiyelinizden daha iyi yararlanabilirsiniz. Bu rüyayı, yolunda gittiğinizi bilmenizi sağlayan bir ödül olarak düşünün; yaptığınız şeyi yapmaya devam etmeniz için kendinizi teşvik edin, böylece hayata daha özgür bir bakış açısıyla katılmaya devam edebilirsiniz.