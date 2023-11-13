Su grubu burçları nelerdir? Su burçları ve özellikleri

Bu yazımızda astrolojide yer alan ateş, su, toprak ve hava elementlerinden su grubu burçlarını ele alacağız. Peki, su grubu burçları nelerdir? Hangi özelliklere sahiplerdir? İşte yanıtı...

SU GRUBU BURÇLARI NELERDİR?

Su grubu burçları, astrolojide su elementiyle ilişkilendirilen burçlardır. Bu burçlar, duygusal, sezgisel ve hassas kişilikleri ile bilinirler. Su grubu burçları şunlardır:

1. Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz)

2. Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım)

3. Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bu burçlar, su elementinin özelliklerini taşıdıkları için, genellikle derin duygulara sahiptirler, sezgilerine güvenirler ve empati yetenekleri gelişmiştir. Aynı zamanda, yaratıcı, romantik ve hayalperest kişilikleriyle de tanınırlar.

SU GRUBU BURÇLARI ÖZELLİKLERİ

Su grubu burçları, astrolojide su elementiyle ilişkilendirilen burçlardır. Bu burçlar, duygusal, sezgisel ve hassas kişilikleri ile bilinirler. Su grubu burçlarının ortak özellikleri şunlardır:

1. Duygusal ve hassas kişilikleri vardır: Su burçları, duygusal olarak derinlikli ve hassas kişilikleri ile bilinirler. Bu yüzden, kendilerini kolayca diğer insanların yerine koyabilirler ve empati yapma konusunda başarılıdırlar.

2. İçe dönüktürler: Su burçları, içe dönük kişilikleri ile tanınırlar. Kendilerini ve duygularını ifade etmekte zorlanabilirler ve çevrelerindeki insanlarla açıkça iletişim kurmakta zorlanabilirler.

3. Yaratıcıdırlar: Su burçları, yaratıcı ve sanatsal kişilikleri ile tanınırlar. İç dünyalarındaki duyguları, sanat yoluyla ifade edebilirler ve hayal güçlerinin güçlü olması nedeniyle, yaratıcılık konusunda başarılıdırlar.

4. İçgüdüleri güçlüdür: Su burçları, içgüdüleri ile hareket ederler ve genellikle sezgilerine güvenirler. Bu nedenle, diğer insanlar tarafından hissedilmeyen şeyleri fark edebilir ve çözümlemeye çalışabilirler.

5. Romantiktirler: Su burçları, romantik ve duygusal ilişkilere önem verirler. Sevgi, sadakat ve bağlılık konusunda oldukça hassastırlar ve romantik anlar yaşamayı severler.