Venüs Yengeç burcuna geçti! Venüs Yengeç etkisiyle hangi burcu neler bekliyor?

Venüs Yengeç burcundayken sevgi, koruma önemlidir. Bu yerleşime sahip kişiler için aşk, sadece bir duygudan ibaret değildir; köklenmek, bağ kurmak ve birlikte bir “yuva” hissi yaratmaktır. Şefkatle sarar, sessizce destek olurlar. Estetik anlayışları; sade ve duygusal içerikli olmasına önem verirler. Ailevi bağlar, geçmiş anılar, nostaljik değerler ön plana çıkar.

KOÇ BURCU

Bu dönemde ev, aile ve gayrimenkul konularında şans sizden yana olabilir. Taşınma, ev alım-satımı ya da aileyle ilgili olumlu gelişmeler gündeme gelebilir. Aile bağlarınızı güçlendirme ve içsel huzuru bulma zamanı.

Astrolog Dilara Yıldızhan

BOĞA BURCU

Yakın çevreniz, kardeş ilişkileriniz, kısa yolculuklar ve eğitim alanlarında şanslı etkiler altındasınız. Yeni bir eğitime başlamak, seyahat planlamak veya iletişim konularında başarı elde etmek mümkün.

İKİZLER BURCU

Maddi kaynaklarınız, gelirleriniz ve finansal konularla ilgili yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir kazanç kapısı ya da beklenmedik bir ödemeyle karşılaşabilirsiniz.



YENGEÇ BURCU

Kişisel imajınız, dış görünüşünüz ve genel enerjiniz bu dönemde dikkat çekici olabilir. Kendinize yatırım yapmak, imaj tazelemek ve özgüveninizi yükseltmek için güzel fırsatlar doğabilir.



ASLAN BURCU

Bilinçaltınızla yüzleşmek, ruhsal olarak güçlenmek ve sağlıkla ilgili konularda iyileşme fırsatları yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda geçmişten gelen karmik bir ilişki tekrar gündeme gelebilir.



BAŞAK BURCU

Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve içinde yer aldığınız topluluklarla olan ilişkileriniz güçleniyor. Yeni insanlar tanımak, sosyal ağınızı genişletmek ve destek görmek için uygun bir dönem.



TERAZİ BURCU

İş ve kariyer hayatınızda şanslı gelişmeler yaşanabilir. Yeni iş fırsatları, terfi ya da uzun süredir beklediğiniz bir projenin sonuçlanması sizi motive edebilir. Toplum önündeki duruşunuz güçleniyor.



AKREP BURCU

Yurt dışı bağlantıları, eğitim, akademik konular, seyahat ve hukuki süreçlerde olumlu etkiler söz konusu. Vize, başvuru, sınav gibi alanlarda destekleyici enerjiler altındasınız.



YAY BURCU

Finansal ortaklıklar, krediler, miras, vergi ve eşin ya da ortağın geliriyle ilgili konularda şans sizinle olabilir. Maddi anlamda sizi rahatlatacak destekler ya da fırsatlar gelebilir.



OĞLAK BURCU

İlişkiler, ortaklıklar ve evlilik hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir ilişkiye başlamak, var olan ilişkiyi bir adım öteye taşımak ya da bir iş birliği kurmak için güzel bir zaman.



KOVA BURCU

Çalışma hayatınız, günlük sorumluluklarınız, sağlık konularınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili şanslı etkiler altındasınız. İş ortamında rahatlama, sağlıkta iyileşme ya da bir pet edinme söz konusu olabilir.



BALIK BURCU

Aşk hayatınızda, flörtlerde, çocuklarla ilgili konularda ve hobilerinize dair uğraşlarda keyifli gelişmeler kapınızı çalabilir. Sanatla uğraşanlar için ilham verici bir dönem olabilir.