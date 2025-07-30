Venüs Yengeç burcunda: Her burca aşk, şifa ve yeni başlangıçlar geliyor!

Yılın en duygusal ve içe dokunan gökyüzü olaylarından biri başlıyor:! Venüs, 30 Temmuz itibarıyla Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve 25 Ağustos’a kadar bizlerle olacak. Sevgi, empati ve duygusal derinlik temaları ön planda. Bu süreçte, özellikle ilişkilerde iyileşme, romantizmde tazelenme ve duygusal anlamda şifa öne çıkıyor. Peki; Venüs Yengeç geçişi hangi burcu nasıl etkileyecek? İşte her burç için özel yorum…

30 Temmuz - 25 Ağustos Arası Venüs’ün Yengeç Burcunda

Venüs’ün Yengeç burcundaki yolculuğu, her burç için sevgi dolu ve neşe getiren bir dönemdir. Venüs, 30 Temmuz 2025'te Yengeç burcuna giriyor. Bu dönem, duygusal derinlikler ve besleyici bağların ön plana çıktığı bir süreç olacak ve her burç için özel nimetler sunacak. 25 Ağustos’a kadar sürecek bu enerjinin en güzel zamanlarından biri ise, 12 Ağustos civarında Venüs ile Jüpiter’in kavuşum yaptığı zaman olacak. Bu kavuşum; iyimserlik, neşe, sanatsal ilham ve en önemlisi sevgiyle dolu bir atmosfer yaratacak. Venüs ve Jüpiter, yılın başlarında Mars retrosunun neden olduğu sorunları telafi etmeye yardımcı olarak, ilişkilerde sevgi, şefkat ve farkındalığın önemini bizlere tekrar hatırlatıyor. Bu dönem, duygusal olarak olgunlaşmak ve gelişmek adına oldukça önemli.

Koç

Venüs’ün Yengeç burcundaki transiti, çevrendeki insanlara karşı daha sabırlı ve şefkatli olmanı sağlıyor. Bu enerji, seninle aynı öncü niteliğe sahip olduğu için seni motive ediyor, daha hırslı ve kararlı kılıyor. Bu sürecin ilk haftalarında başarı arzusu ön planda olabilir.

Satürn'ün etkisinden kurtuldukça, duygusal olarak daha huzurlu ve anlayışlı bir hale geliyorsun. Venüs ve Jüpiter’in kavuşumu ise aileyle yapman gereken ama daha önce zaman ya da enerji bulamadığın önemli konuşmaları gündeme getirebilir. Bu, şifa ve parlamak için senin zamanın.

Boğa

Venüs’ün Yengeç burcundaki hareketi, hayatını güzelleştirecek yeni bağlantılar kurmanı sağlıyor. Önümüzdeki haftalarda başkalarıyla iş birliği yapma, çalışmalarını paylaşma konusunda daha motive hissedeceksin. (Yeni başlangıçlar için Merkür 11 Ağustos’ta düz harekete geçene kadar beklemek iyi olur.) Jüpiter’in de Yengeç’te olmasıyla birlikte, bu dönemin bereketli enerjisi katlanıyor. İletişimde kolaylık, sanatsal ilham ve yaratıcı çıkışlar bu dönemin sana sunduğu fırsatlar arasında. Venüs, içindeki sesi duyurman için seni teşvik ediyor. Bu dönem, yeteneklerine odaklanmak için oldukça elverişli.

İkizler

İkizler, şanslısın çünkü Venüs’ün Yengeç’teki transiti sana maddi anlamda bolluk getiriyor. Bu süreçte, eğer harcamalarına dikkat edersen, mali anlamda huzur ve başarıya ulaşman çok daha kolay olacak. Satürn’ün de yardımıyla, harcamalarını analiz etmek ve tasarrufa yönelmek adına güçlü bir fırsat. Ayrıca, sahip olduğun eşyalarla olan ilişkine de farklı bir gözle bakabilir, geleceğe dair güvenliğini artırmaya yönelik kararlar alabilirsin.

Yengeç

Yengeç, Venüs’ün senin burcuna gelişi senin için adeta bir seviye atlama dönemi. Jüpiter’in de burcunda olması sayesinde, bu sürecin getirdiği güzellikleri daha derinden hissedeceksin. Venüs enerjisiyle evde spa yapmak, müze gezmek ya da doğada vakit geçirmek gibi Venüs’e özgü aktiviteler sana iyi gelecek. Yeni insanlarla tanışma arzun artabilir, arkadaşlarınla daha çok zaman geçirmek isteyebilirsin. Bu dönem aynı zamanda aşk dolu bir süreç olabilir; özellikle 12 Ağustos’taki Venüs-Jüpiter kavuşumu sonrası hem kendine hem başkalarına olan sevgini daha yoğun hissedeceksin.

Aslan

Aslan, başkalarına sevgini vermek konusunda cömertsin ama Venüs’ün Yengeç’teki transiti sana, koşulsuz sevgi ve desteği hak ettiğini de hatırlatıyor.

Bu süreçte, aşk hayatında sınırlandığını hissettiysen, Venüs ile Jüpiter’in kavuşumu seni özgürleştiren farkındalıklar getirebilir. Eğer bir ilişkide ışığını kısmak zorunda kalıyorsan, Merkür düz harekete geçtiğinde gerekli konuşmaları yapacak cesareti bulabilirsin.

Bu transit, dengeli ve kendine saygılı bir sevgi anlayışı geliştirmeni sağlayacak.

Başak

Başak, Venüs’ün Yengeç’teki transiti arkadaşlık ilişkilerine şifa getiriyor. Önümüzdeki haftalarda seni motive edecek, ilham verecek birçok insanla tanışabilirsin. Merkür ve Satürn’ün retroda olması biraz nostalji yaşamana neden olabilir. Ancak, bu süreçte sana en çok destek olan insanları daha net göreceksin. Sosyalleş, dikkat çekmekten korkma, yeni maceralara açık ol. Venüs, kendine güvenini ve egonu geliştirmek istiyor. Seni etkileyen arkadaşlarından öğrenerek içsel gücünü keşfet.

Terazi

Terazi, Venüs’ün Yengeç burcundaki transiti kariyer hayatına şans ve çekicilik getiriyor. Güçlü bir pozisyondaysan ya da terfi hedefliyorsan, bu dönemde diplomatik yapın ve doğal çekiminle dikkat çekebilirsin. Eğitim alanında olanlar için de büyük takdirler ve başarılar söz konusu. Hedeflerine odaklan ve Merkür düz harekete geçene kadar planlarını şekillendir. Geçmişteki başarılarına bakmak, seni geleceğe taşıyacak güçlü yapı taşlarını hatırlatacaktır.

Akrep

Akrep, Venüs burç haritandaki en genişleyici alanlardan birinde ilerliyor ve sana keşfetme isteği getiriyor. Seyahat etmek, yeni yerler görmek ya da sadece yeni bir şeyler öğrenmek isteyebilirsin. Eğer evde kalmayı tercih ediyorsan, kitap okumak, kursa başlamak ya da veri yönetimi gibi zihinsel faaliyetlerde derin bir tatmin bulabilirsin. Venüs ile Jüpiter, sevdiğin işlerde mutluluğu bulmanı sağlıyor. Bu dönem, öğrenerek büyüme zamanı.

Yay

Yay, bu dönemin en heyecan verici anlarından biri Venüs’ün, senin yönetici gezegenin Jüpiter ile kavuşması olacak. Bu transit, hayatının yönüyle ilgili farkındalıklar getiriyor.

Venüs, ilişkilerinde umut ve güven hissini artırıyor. Geçmişte yaşanan kalp kırıklıklarıyla yüzleşmek ve duygularınla yeniden bağ kurmak için harika bir zaman. Bu dönem, hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemek için sana netlik ve kararlılık kazandıracak. Yeni bir başlangıç yapmadan önce Merkür’ün düz harekete geçmesini bekle.

Oğlak

Oğlak, Venüs’ün Yengeç’teki transiti, ilişkilerine huzur ve anlayış getiriyor. Bu enerjiyle birlikte daha uzlaşmacı, barışçıl ve iletişime açık hale geliyorsun. Özellikle romantik ilişkilerde iyileştirici bir etkisi olacak. 12 Ağustos’taki Venüs-Jüpiter kavuşumu ile birlikte, yılın başlarında Mars retrosu nedeniyle zedelenmiş ilişkilerde şifa süreci başlayabilir.

Şeffaflık ve duygusal açıklık, bu dönemin ana temaları. Bu transit, duygusal olgunlaşma sürecine katkı sağlayacak.

Kova

Kova, Venüs’ün Yengeç’teki transiti sana günlük hayatını yeniden yapılandırma fırsatı getiriyor. Zaman yönetimini iyileştirmek, seni yoran alanları düzenlemek için uygun bir dönem. Duygularını daha sağlıklı bir şekilde ifade edebilirsin. Ayrıca iş ortamında daha verimli ve anlayışlı iletişimler kurman da mümkün. Bu dönem, daha sabırlı ve öngörülü hareket ederek profesyonel ilişkilerde olumlu dönüşler almanı sağlayabilir.

Balık

Balık, sen de bir su burcu olduğun için Venüs’ün Yengeç’teki transiti seni parlatıyor. Önümüzdeki haftalarda ilişkiler alanında özgüvenin artıyor ve çekiciliğin yükseliyor.

Yarım bıraktığın projelere yeniden dönebilir, yaratıcılığını yeniden canlandırabilirsin. Jüpiter’in de aynı burçta olması sayesinde ilhamın ve üretkenliğin zirveye çıkabilir.

Venüs sana hem kendine inanmayı hem de potansiyelini kucaklamayı öğretiyor. Bu dönem; azim, yaratıcılık ve kendine güven zamanı.