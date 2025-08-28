29 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
29 Ağustos 2025 Cuma günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 29 Ağustos 2025 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için yazdı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
Duygu Karagül
29 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 29 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; bugün sağlam bir gün; işte çok şey başarabilirsin. Yapılacaklar listesi hazırlayıp işlerini hallet. Ev ve aileyle ilgili maddi konular olumlu görünüyor. Sosyalleşme fırsatlarını yakala.
BOĞA BURCU - 29 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; bugün uzlaşmacı olmalısın çünkü Ay burcunun tam karşısında; bu da uzlaşma ve iş birliğinin en iyi seçenekler olduğunu gösteriyor. Yine de insanlar sana karşı destekleyici ve sevimli olacak! Evde dekorasyon yapmak ya da misafir ağırlamak için harika bir gün. Sosyalleşmekten keyif al.
İKİZLER BURCU - 29 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; grup çalışmaları bugün sana kazanç sağlayacak. Hatta başkalarıyla iş birliği yapmak dolaylı yoldan gelirini artırabilir. İnsanlar seninle konuşmaktan keyif alacak. Bunun yanında, ebeveynlerinden biriyle daha çok ilgilenmen gerekebilir. Spor, rekabet ve doğrudan insanlarla etkileşim eğlenceli olacak.
YENGEÇ BURCU - 29 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; çocuklar bugün sana neşe kaynağı olacak. Ayrıca sosyalleşmek için güzel bir gün. Davetleri kabul et, insanlarla buluş. Spor etkinlikleri, eğlence dünyası, piknikler, geziler ve keyifli aktivitelerin tadını çıkar. Evdeki yoğunluk ve gerilim seni yorabileceği için dışarı çıkman iyi olur.
ASLAN BURCU - 29 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Venüs ve Merkür burcunda olduğu için çekici ve eğlencelisin; bu yüzden herkes seni görmek istiyor. Bugün evinde bir toplantı ya da buluşma olabilir. Ne olursa olsun, fikirlerini güçlü bir şekilde paylaşacaksın.
BAŞAK BURCU - 29 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; bugün oldukça iyimser hissediyorsun, bu da insanları sana çekiyor. Takım çalışmalarının, grupların ve organizasyonların içinde bulunmaktan keyif al. Ancak bazılarınız gizli aşk ilişkileri ya da özel buluşmalarla ilgilenebilir, bu da heyecan verici olabilir.
TERAZİ BURCU - 29 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; bugün maddi konularda şanslısın. Bu, iş görüşmeleriyle ilgili olabileceği gibi günlük hayattaki küçük şeylerle de ilgili olabilir. Ayrıca şu an ve gelecekte işine yarayacak bir şey satın alabilirsin. Özellikle yaratıcı ve genç kişilerle olan sıcak dostluklardan keyif al.
AKREP BURCU - 29 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; bugün Ay burcunda ve Jüpiter ile uyumlu, bu da herkese karşı sıcakkanlı ve dostça hissetmene sebep oluyor. Doğal olarak insanlar da aynı şekilde karşılık verecek ve keyifli bir gün geçireceksin. Bununla birlikte, hayatın anlamı gibi derin sorular üzerine düşünebilirsin. Birine karşı da endişe duyabilirsin.
YAY BURCU - 29 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; genel olarak bugün iyi hissedeceksin. Arkadaş gruplarıyla spor, eğlenceli geziler ve aktivitelerin tadını çıkar. İnsanlar üzerinde iyi bir etki bırakıyorsun. Seyahat, felsefi sohbetler ve dünyanı genişletecek deneyimler ilgini çekecek.
OĞLAK BURCU - 29 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; bugün ortaklarla veya gruplarla çalışmak için mükemmel bir gün; çünkü tek başına çalışmaktan daha çok şey başarabilirsin. Ayrıca halkla ilgili işlerin olabilir. Öte yandan, romantik bir ilgi alanı tutkulu bir hal alabilir ki muhtemelen sen de bunu istiyorsun.
KOVA BURCU - 29 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; insanlar bugün seni fark ediyor; ama merak etme, gayet olumlu bir izlenim bırakıyorsun. Seni popüler, başarılı, varlıklı ve gerçekten başkalarının iyiliğini düşünen biri olarak görüyorlar. Bu harika bir imaj – üstelik doğru da çünkü Kovalar genelde dünyayı yatmadan önce kurtarmak ister.
BALIK BURCU - 29 AĞUSTOS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; bugün seyahat isteğin artıyor; bu yüzden ortam değişikliği ihtiyacın var. Eğer yapabiliyorsan küçük bir yolculuğa çık. Ayrıca din, tarih ve felsefe üzerine derin sohbetlerden keyif alacaksın. İşle ilgili bir arkadaşlık daha yakın bir hal alabilir.