Kız çocuklarının en sevdiği karakterlerin başında gelen Hello Kitty, farklı ürünleriyle Fenerium'larda...

Anne-kız tişötleri ile dikkat çeken Fenerium Hello Kitty serisinde nevresim takımlarından battaniyeye, kozmetik ürünlerden saate, okul araç gereçlerinden bilekliğe, pijama takımlarından yastığa kadar birçok faklı ürün çeşidini bir arada bulmak mümkün. Sarı, lacivert ve beyaz renklerin hakim olduğu anne-kız tişörtleri ile çocuğunuzla takım olmanın keyfini sürebilir ve birçok ihtiyacını 18 farklı ürün grubunun yer aldığı Fenerium Hello Kitty serisinden karşılayabilirsiniz.

Toplam 36 çeşit ürünle satışa sunulan Hello Kitty karakterli ürünleri Fenerium mağazalarından ve www.fenerium.com.tr'de.