Ailenize yakında yeni bir üye katılacak ve bebek beşikleri seçimi kafanızı karıştırıyorsa size güzel bir haberimiz var. Piyasada en çok tercih edilen beşik modelleri üzerine kısa bir inceleme yaptık ve her birinin fonksiyonlarını tane tane anlattık. Anne yanı, park, bağımsız ya da sepet beşik mi seçersiniz bilemiyoruz ama ne seçerseniz seçin, bebeğiniz kadar sizin de ihtiyaçlarınızı gözetmesi gerektiğini unutmayın. Bilgi bizden, seçmesi sizden...

Bebek beşiği satın almak ebeveynler için büyük yatırım. Onlarca model ve farklı fonksiyon arasından seçim yapmak hiç kuşkusuz ki çok kafa karıştırabiliyor. Hele ki ilk defa anne-baba olanlar için güvenlik standartlarından tutun da bebeğin konforuna kadar düşünülmesi gereken ve ilk defa verilmesi gereken o kadar çok karar var ki. Her aile bebeğine en iyisini vermek ister, orası kuşkusuz, ama sunulan bunca seçenek ve bilgi yığılması karşısında seçim yapmakta zorlanan aileler için mini bir rehber hazırladık





Önce Güvenlik!

İster ilk defa anne-baba olun, ister 4. çocuğunuz olsun fark etmez. Her bebeğin ihtiyacı ve ona bağlı olarak sizin seçiminiz değişebilir. Ancak bazı noktalar var ki, beşik seçerken stilden ve modelden bağımsız olarak bu noktaların her seferinde gözden geçirilmesi bizce şart





Toksinden Arındırılmış Malzeme Seçimi

Günümüzde popüler bebek beşikleri modern ve stilize olarak tasarlanmış ürünler ancak bu yapıldıkları malzemeleri güvenli kılmıyor. Beşik modellerini anlatmaya geçmeden evvel bunu özellikle hatırlatmak istedik.



Nasıl bir model seçeceğiniz size bağlı ama mutlaka beşiğin yapımında kullanılan boyaların poliüretan ve/veya (toksik gaz salınımı yapan) uçucu organik bileşen (VOCs) içermediğinden emin olun. Karışık kimyasal isimleri hatırlamaya çalışmanıza da gerek yok aslında, beşik alırken yüzde yüz tahta (boyasız) veya toksinsiz (non-toxic) boya ile boyanmış ürünler bakın, yeterli olacaktır





Parmaklık Aralığı

Eğer parmaklıklı bir beşik alacaksanız aralıkların 6 cm’den büyük olmaması çok mühim. Eğer bundan daha geniş aralıklı bir beşik seçerseniz bebeğinizin kollarının ve bacaklarının arada sıkışması olasılığı artacaktır. Bu yüzden modelden bağımsız olarak mutlaka parmaklık aralığını öğrenin ve beşiği kurarken emniyet için kendiniz de ölçerek emin olun.





Bebek Beşikleri ve Modelleri Konusuna Geri Dönecek Olursak

Şu anda farklı ihtiyaçlara ve tasarımlara göre o kadar çok beşik modeli var ki, insanın başı dönüyor. Kimileri anne yanında yatırmak iyi derken kimileri başka bir odada uyuması gerektiğini savunuyor. Sonuçta bebeğinizin ve kendi ihtiyaçlarınızın en doğru şekilde karşılanması için son karar sizin. Biz sadece beşik modelleri ve ne işe yaradıkları ile ilgili özet bilgi vererek karar vermenizi bir nebze de olsa kolaylaştırmayı hedefliyoruz.





Anne Yanı Beşik Modelleri

“Bebeğimle yan yana uyumak istiyorum, yerimden kalkmadan kucağıma alıp emzirebilmek istiyorum. Ama kendi yatağımda yatırmak çok riskli, uyurken zarar vermekten korkuyorum” diyen anneler için ideal bebek beşiği bu model.



Ebeveyn yatağına bitişik, 3 tarafı tahta veya file ile kaplı olan bu beşiğin bebek büyüdüğünde yataktan ayrılarak 4. tarafını da kapatmak ve ileride ayrı beşik olarak kullanmak da mümkündür.



Anne Yanı Beşik





Sepet Beşik Modelleri

Adından da anlaşılacağı gibi bu beşikler bildiğimiz sepet görünümünde, sadece ayakları var ve birçok modeli sallanıyor. Bebeği ile aynı odada uyumak isteyen ama ayrı bir beşikte olsun diyen anneler için özellikle ilk aylarda kullanılabilecek çok sevimli nostaljik ve sağlıklı bir alternatif.



Sallanan modelleri oturduğunuz yerden yorulmadan bebeğinizi uyutmanız için birebir. Özellikle tasarım ve vintage meraklısı annelere o kadar çok seçenek var ki, bu klasik ve sevimli seçenek bizim de favorilerimizden.





Sepet beşik en favori beşik modellerimizden





Bağımsız Klasik Beşik Modelleri

Bağımsız klasik beşik bildiğimiz modeller arasında belki en tanıdık ve en klasik olanıdır. Parmaklıkları olan, 4 tarafı kapalı, genellikle tahtandan yapılmış beşiklerdir. Ebeveynler ile aynı odaya konulacağı gibi ayrı bir odaya da konulabilir ya da tekerlekli modelleri ile istenen odaya rahatlıkla taşınabilir.



Bebeği büyüdükçe beşik değiştirmek istemeyen ve biraz daha bağımsız bir yetiştirme tarzını benimseyen aileler için ideal bir seçimdir.





Klasik beşik modelleri tercih edenlere...





Park Beşik Modelleri

“Bebeğimin gelişime göre adapte olabilen bir beşik istiyorum. Büyüdüğünde de yer kaplamasın, başka şekillerde kullanabileyim” diyenlerdenseniz bu tarz bir beşik modelini düşünmenizi öneririz. Multifonksiyonel bu modelde, ilk aylarda bebeğinizi içerideki kademeli yatakta en üstte yatırabilirsiniz. Büyüdükçe orta ve en alta doğru derinleşen ayarlarını kullanarak uzunca bir süre bebeğinizi güvenli şekilde uyutabilirsiniz.

Ayrıca ileride artık beşik kullanmamaya karar verdiğinizde oyun alanı olarak ikinci görevini tamamlayabilir. Misafirliğe giderken çok kolay taşınabilir ve diğer modellere göre hafif olması da cabası...





Park Beşik Modelleri



Bütçenize göre bu modellerin herhangi birini seçebilir ve ailenizin en yeni bireyine huzurlu ve keyifli bir merhaba diyebilirsiniz...





