Koton Baby’nin İlkbahar&Yaz koleksiyonu birbirinden renkli alternatifleriyle bebekleri bekliyor.

Minik bebeklerin sağlık ve güvenliğine önem veren Koton Baby, sağlıklı kumaşlarla tasarlanıyor ve özel olarak test ediliyor. Canlı renklerin ve neşeli desenlerin yer aldığı tasarımlar, bebekleri rahat ve mutlu hissettirmek için özenle hazırlanıyor.



Kız bebeklerin vazgeçilmezi fiyonk detaylı çıtır çiçekli elbiselerin, şeker renklerindeki tütü eteklerin ve puantiyeli denim şort tulumların yanı sıra; bebe yaka gömlekler, askılı etekler, şortlar da yer alıyor. Küçük prensesler için hazırlanan koleksiyonda bu sezon mavi, sarı ve ekru tonları öne çıkıyor. Erkek bebekler için ayrıca yıldız baskılı, cep detaylı tişörtler, iç açıcı renklerden üretilmiş şortlar, papyonlu gömlekler, keten askılı şort, keten gömlekler ve yaz mevsiminin olmazsa olmazı çizgili denizci tulumları da var.