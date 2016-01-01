Koton Kids 2016-2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu, çocuklar için dinamik ve eğlenceli tasarımlar sunuyor.

Koton Kids 2016-2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu, bu sezon, kendine özel bir tarzı ve hayata karşı bir duruşu olan tüm çocuklar için capcanlı, renkli ve dinamik tasarımlar sunuyor. Koton mağazalarında yerini alan yeni koleksiyon, sıcacık ve eğlenceli bir kış gardırobu vadediyor.



Sanat ve eğlence birarada

Koton Kids 2016-2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu bu sezon grafiti, kent geometrisi, renk bloklama gibi farklı sokak sanatlarından ilham alarak dinamik ve sportif bir trend yaratıyor ve Memphis Sanatı’na hayat veriyor. Koleksiyonun ana renklerini oluşturan magenta kırmızısı, camgöbeği, limon sarısı ve parlak kırmızıya, yumuşak pembe ve açık mavi yumuşak tonlar eşlik ediyor. Tasarımlarda tüm renkler siyah ve beyaz grafik kontrastlar ile dengeleniyor ve capcanlı bir hava yaratılıyor. Renkli fermuarlar ve büzme ip gibi eğlenceli detaylar ile zenginleştirilen tasarımlar, aynı zamanda sportif bir siluet oluşturuyor. Grafiklerin yer aldığı ve renk bloklarının siyah&beyaz vurgular ile harmanlandığı koleksiyonda, 80’li yıllardan ilham alan baskılar, harf ve rakam detayları ile farklı bir kolej atmosferine imza atıyor.

Kış trendlerine hayat veren tasarımlar

Koleksiyon çocukları büyük kentlerden uzaklara taşıyor. Kış trendlerine hayat veren tasarımlar, denim ve rustik kumaşlar ile bambaşka bir görüntü yaratıyor. Koyu mavi tonlarının yanı sıra haki yeşili ve taş grilerinin de kullanıldığı koleksiyonda oduncu kırmızıları ve kereste tonları da dikkat çekiyor. Ayrıca örme, dokuma parçaların yanı sıra kullanılan yumuşak malzemeler de günlük hayatta çocukların rahat hareket etmesine fırsat sağlıyor. Tivitler, keçeleştirilmiş pamuk, kadife, denim ve yün gibi kumaşların tercih edildiği ve yumuşaklığın ön plana çıkarıldığı koleksiyonda, trikolar ana parçaları oluşturuyor. Kaşmirler, ipek krepler ve pelüş yünlüler ile hayata geçen tasarımlar, çocuklar için eğlenceli bir kışa zemin hazırlıyor.

Renk oyunları...

Kış mevsiminin en güzel renklerini canlandıran koleksiyon, zengin ve incelikli desenler ile çocuklara bambaşka bir stil sunuyor. Dumanlı tonlar, derin kırmızılar, koyu espresso ve karartılmış altın tonlarını dengeleyen mürekkep ve kömür renkleri, kadife, saten, jakar ve lurex ipliklerle bezeli modellerde kış ruhunu yansıtıyor. Sezonun öne çıkan parçaları arasında ise volümlü modeller, matil lurex örmeler ve vücuda tam oturan pantolonlar yer alıyor.