Dünyada milyonlarca çocuk bu kitapla uykuya dalıyor. Siz de çocuğunuzu bir türlü uyutamamaktan şikayetçiyseniz 'Uyumak İsteyen Tavşan' tam size göre!

Çocuğunuzu uykuya yatırmakta zorlandığınız ve bunu sağlayacak bir mucize dilediğiniz oldu mu hiç? Tüm dünyada satış rekorları kırarak kısa sürede Amazon’un 1 numarasına yerleşen Uyumak İsteyen Tavşan milyonlarca evde, her akşam gerçekleşen yatağa gitme savaşı rutinine son verdi. Artık çocuklar sevgi dolu bir “İyi geceler, tatlı rüyalar” ile huzur içinde mışıl mışıl uykuya dalıyor.

İsveçli psikolog ve dilbilimci Carl-Johan Forssen Ehrlin, Uyumak İsteyen Tavşan’ı dil ve anlatımda uyguladığı psikolojik tekniklerle yazdı.

Çocuklar, hikayenin kahramanları Tavşan Roger, Uykucu Salyangoz, Gözleri Kapanan Baykuş ve Esneyen Amca’yla birlikte her akşam gevşeyip rahatlıyor ve hızlı ama sakin bir şekilde uykuya dalıyor.

“Dünya Gezegeninin Yorgun Anneleri… İşte beklediğiniz an geldi… Hala bir tane edinmediyseniz, bu kitaptan en kısa zamanda sipariş vermelisiniz.” —metro.co.uk



“İşe yarayacağını düşünmemiştim… Ama üçüncü sayfada kitap etkisini göstermeye başladı. Altıncı sayfaya geldiğimde uyumaya başlamıştı bile. Şok içinde odasından çıktım. Aynı rutin bir sonraki akşam da tekrarlandı.”

—Mackenzie Dawson, The New York Post

“İkizlerim normalde ben hikaye okurken bitmek bilmeyen sorular sorarlar. Uyumak İsteyen Tavşan’ı okurken tuhaf bir şekilde sakindiler, hiç sesleri çıkmadı ve sonunda ikisi birden mışıl mışıl uyuyordu.”

—Nadia Cohen (dailymail.co.uk)

“Dördüncü sayfada beni dinlemek yerine oyuncaklarıyla oynuyordu. Yazarın önerdiği taktiklerle okumak da biraz zordu. Sekizinci sayfaya geldiğimde ümidimi kaybetmek üzereydim, dokuzuncu sayfada gözleri hala açıktı ama susup sakinleşti. Son sayfada yüzünü duvara döndü, ilk iki paragrafı üç kez tekrar ettim ve uyumuştu.”

—Allison Martin (dailymail.co.uk)

"Beyler bayanlar şimdi size belki haberiniz vardır ya da yoktur bilemem ama bu şahane kitabı paylaşmak istedim. Az önce yatmak için direnen sıpa üzerinde denenmiş ve 3. sayfasında başarıya ulaşılmıştır. Unutmayın tesadüf diye bir şey yoktur. Sıradışı bir kitap. Meditasyon gibi, hipnoz gibi.. Yalnız okuyana çok iş düşüyor. Okuma talimatlarına göre okuyorsunuz kitabı. Benim bile uykumu getirdi yalan yok" - @burcakdenizeri



"Uyumak İsteyen Tavşan" kitabını Masal'ın üzerinde denemeyi çok istiyordum. Masal kitap ile uyuyan bir çocuk değil, her gece 2-3 kitap okuruz, kitaplar biter ve 5-10 dakika sonra uyur Masal. Şimdiye kadar bir kitabı dinlerken uyuduğuna senelerdir 2-3 kez anca şahit olmuşumdur, o da çok uykusuz veya yorgun olması gibi ekstra bir durumdur. Dün gece hikaye kitabımızı okuduk ve bu kitabı çıkardım, yönergeleri daha evvel okumuştum, sesime son derece yumuşak, sakin ve uykulu bir ton verdim ve gözlerini kapatmasını istedim. Sonuç : 3. Sayfa bitmeden uyumuştu. Bu gece sağlamasını yapmak istedik, bu sefer babası okudu kitabı ve sonuç : 4. Sayfada uykuya daldı! Bunları neden mi yazıyorum bu konuda çok problemi olan annelere deneyimlerimi aktarmak için ve umarım uykusuz çocuk annelerinin en azından bir bölümü kitaptan fayda sağlar - @kitapkurduanne

Kitabın yazarı Carl-Johan Forssén Ehrlin diyor ki;



"Uyumak İsteyen Tavşan adlı kitabı okudunuz. Kitap, planlanmış bir çocuk serisinin ilk kitabıdır. Amacı çocukların iyi uyumalarına, kendi değerlerini anlamalarına ve hayatlarındaki engelleri aşmaya hazırlıklı olmalarına yardım etmektir.



Amacım, çocuklarını geceleri uyutmakta veya gündüz uykusuna yatırmakta zorlanan siz bütün ebeveynlere yardımcı olmaktır. Bu kitabın, hikayeyi her duyduklarında çocukların gevşeyerek daha çabuk uykuya dalmalarını sağlamasını istiyorum."



