Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı

Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

Çift, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, aşklarına bir şans daha vermişti.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

İlişkilerindeki krizi aşamayan ikili, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede sona erdirmişti.

YENİ SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI

Boşandıktan sonra uzun süredir kalbi boş olan 35 yaşındaki Buse Terim, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaparak yeni aşkını resmen ilan etti.