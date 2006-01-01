İçine cüzdan, telefon belki birkaç küçük kişisel eşya koyduğunuz bir çanta ile dışarı çıkacağınız günlerle vedalaşın çünkü artık bir bebeğiniz var.

Günlük hayatta çanta tercihiniz hangisi? Küçücük bir çantaya kolayca sığabilenlerden misiniz, yoksa ‘Ya lazım olursa?’ diye her şeyi yanında taşıyanlardan mı? Aslında bebeğiniz doğduktan sonra bu tercihin pek de önemi kalmıyor, zira sadece kendi kişisel eşyalarınızı koyabileceğiniz herhangi boyutta bir çanta ile evden çıkabileceğiniz günler geride kalıyor. Yani en azından bir süreliğine...



Bezler, pişik kremleri, üşürse battaniye, terlerse ya da üzerini kirletirse yedek kıyafet, kavanoz mama, biberon, alt açma örtüsü, emzik, emzik kabı, en sevdiği oyuncak derken yanınızda taşımanız gerekenler listesi kabarıyor. Dışarı çıkarken kullanacağınız herhangi bir çanta ile bu karmaşanın içinden çıkabilmeniz ise neredeyse imkansız. İşte bu noktada tüm bu eşyaların içinde kaybolmak istemeyen annelerin imdadına bebek bakım çantaları yetişiyor; üstelik algıları tamamen yıkarak! Artık şıklığınızdan ödün vermeden ihtiyaçlarınız�� karşılayacak hem fonksiyonel hem rahat birçok farklı bebek bakım çantası seçeneği var. Seçim yapmak zor olsa da biz işinizi kolaylaştırabilmek adına sizin için birkaçını araştırdık.





Lassig Glam Neckline Bebek Bakım Çantası - 649 TL

Anne-bebek bakım çantası markası Lassig; şık tasarımları, kaliteli malzemeleri ve fonksiyonları ile Almanya’dan ihraç edildiği 40’tan fazla ülkede en iyi anne bakım çantası ödüllerini almış bir marka. Büyük ana bölmeye ek olarak ilave dış bölmeleri ile tüm ihtiyaçlarınızı sığdırabileceğiniz çanta, ilave ayarlanabilir omuz askısı ile bebek arabasına da rahatça asabilmenize olanak sağlıyor. Isı yalıtımlı ve çıkarılabilir biberon çantası, kavanoz mamalar, bebek bezi ve cep telefonu için bölmeleri bulunan çantanın uzunluğu ve yüksekliği 43 cm, genişliği 14 cm ağırlığı ise 1.43 kg.





Muca Gogi Bebek Bakım Sırt Çantası Seti - 350 TL

Ebeveynler tarafından tasarlanan, şık ve fonksiyonel bir bebek bakım sırt çantası olan Gogi, her türlü ihtiyacınızı karşılamak için iç ve dış gövdesinde toplam sekiz cep barındırıyor. Gogi çantanın ısı korumalı biberon çantası Bobi, klipsli emzik çantası Mini ve karışık AGU desenli katlanabilir alt değiştirme minderi Toto ve çantaya uyumlu cırt cırtlı hayvan yapıştırması da bulunuyor. Ekstra geniş çanta ağzının ikili fermuar sistemi güvenli kullanım sağlarken uzunluğu ayarlanabilir yumuşak pamuk dokuma omuz askıları kolay taşıma için ideal. 13 inç (33 cm)’e kadar olan tabletleri ve diz üstü bilgisayarları da taşıma imkanı sağlayan çanta plastik aksesuar içermiyor. 38x28x15 cm ölçülerindeki çantanın ağırlığı 548 gr, hacmi ise 15 litre. Suya dayanıklı, fitalatsız polyester kumaştan yapılan çanta, nemli bir bezle silinerek kolayca temizlenebildiği gibi 30 derecede çamaşır makinesinde de yıkanabiliyor.





Stylo Concord Bebek Bakım Çantası - 119 TL

Hem omuzda hem de sırtta taşımaya elverişli olan çantanın iç kısmında sağ ve solda olmak üzere iki adet göz, ön bölümünde emzik, diş kaşıyıcı gibi gereçler için fermuarlı cep, çantanın içinde de bebeğinizin bez ve kıyafetleri için iki adet cep var. Çantanın dış sağ kısmında yaprak çıkışlı ıslak mendil gözü ve sol kısmında biberonu dört saate kadar soğuk tutacak thermo cep bulunuyor. Sıvı geçirmeyen ve fitalat içermeyen kumaştan üretilen 34x19x32 cm ebatlarındaki çantada bir adet alt açma minderi de bulunuyor.



