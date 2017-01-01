Barbie tutkunları için her yıl özel olarak tasarlanan ve sınırlı sayıda üretilen Barbie Mutlu Yıllar Bebeği, yine göz kamaştırıyor.

Barbie’nin her yıl farklı bir konseptte tasarlanan ve tüm dünyada sınırlı sayıda bulunan ‘Mutlu Yıllar Bebeği’, bu yıl simli gece kıyafetiyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Bu özel seri kız çocuklarının yanı sıra koleksiyonerler tarafından da yakından takip ediliyor.



Barbie’nin çeyrek asırdır sürdürdüğü geleneksel Mutlu Yıllar Bebeği için bu yıl 3 farklı bebek ve 3 farklı renk kullanıldı. Uzun simli eteği ile 2017’yi karşılamaya hazırlanan Barbie Mutlu Yıllar Bebeği, sade makyajı ve abartısız takıları ile zarafeti simgeliyor.