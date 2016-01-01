Tuba Ünsal’ın Disney iş birliği ile Koton için hazırladığı Minnie by Koton koleksiyonu yeni sezona hazır.

Disney’in efsane kahramanı Minnie’nin ikonik stiline, Tuba Ünsal’ın tasarımlarıyla hayat bulan Minnie by Koton 2016-2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu, çocuklara ve bir yanı çocuk kalmış herkese çok özel ve farklı tasarımlar sunarak kışa “merhaba” diyor. Minnie by Koton Koleksiyonu tasarımlarında bu sezon sanatsal bir dokunuş dikkat çekiyor. Grafiti, kent geometrisi, renk bloklama gibi farklı sokak sanatlarından ilham alan koleksiyon, dinamik ve sportif bir trendi Minnie’nin ikonik stili ile harmanlıyor.

Alışılmışın dışında renk paleti

Minnie’nin vazgeçilmez renklerine bu sezon geniş bir renk paleti eşlik ediyor. Koleksiyonun ana renklerini oluşturan magenta kırmızısı, camgöbeği, limon sarısı ve parlak kırmızıya, yumuşak pembe ve açık mavi gibi soluk ve yumuşak tonlar eşlik ediyor. Tasarımlarda bu sene alışılmışın dışına çıkılıyor ve tüm renkler siyah ve beyaz grafik kontrastlar ile dengeleniyor.





Eğlenceli detaylar

Renkli kopçalar, fermuarlar ve büzme ip gibi eğlenceli detaylar ile zenginleştirilen tasarımlar, aynı zamanda koleksiyona sportif bir dokunuş da yapıyor. Ayrıca Minnie’li grafiklerin yer aldığı ve renk bloklarının siyah&beyaz vurgular ile harmanlandığı koleksiyonda, 80’li yıllardan ilham alan baskılar, harf ve rakam detayları ile de farklı bir kolej atmosferi yaratıyor.





İddialı parçalar

Bu sezon, Minnie by Koton Koleksiyonu’nun anahtar parçaları arasında, satin bomber ceketler, polka noktalı külotlar, cropped tipi üstler, jarse salopet tulumlar, eğlenceli tshirtler ve sweatshirtler yer alıyor.