Titreşimli, sallanan, müzikli, ışıklı, oyuncaklı modellerin yanı sıra daha yalın tasarımlı olanlar da var, anne-babaların hareketlerini taklit edenler de… Sizin için incelediğimiz ürünlere göz atın…

Yazı: Elif Girgin/Bebeğimle Elele

Evde siz başka işlerle uğraşırken bile çocuğunuzu içinde güvenle bırakabileceğiniz portatif bir yardımcınız olsun istemez misiniz? Ev tipi ana kucakları işte tam da bu görevi üstleniyor ve size hareket özgürlüğü kazandırıyor. Üstelik küçük gündüz şekerlemeleri için de ideal.



Neden ev tipi ana kucağı?

· Uyku, oyun, beslenme saatleri güvenli bir alanda hallediliyor.

· Doğumdan itibaren kullanabilirsiniz.

· Her an bebeğinizin yanında olamayabilirsiniz belki ama o sizin yanınızda olabilir! Ev tipi ana kucakları ile siz nerede bebeğiniz orada!

· Bebeğiniz görüş alanınızda değilken bile güvende olduğunu bilirsiniz. (Tabii siz yine de onu uzun süre yalnız bırakmayın.)

· Hafif ve taşınabilir oldukları için seyahatlerinizde de size eşlik edebilir.

· Bebeğinizi kucağınızda sallamak yerine ana kucağında uyutabilirsiniz. İnanın onu sürekli kucağınızda tutmak bir süre sonra zorlayıcı olacak.

· Yeni doğan bebekler gözlerini sadece 20-25 cm ötesine odaklayabiliyorlar, ev tipi ana kucaklarının çoğunda bulunan oyuncak barı da bu durum göz önüne alınarak tasarlanmış. Yani çocuğunuz ev tipi ana kucağının içinde hem sıkılmadan vakit geçirecek hem de görsel becerilerini artıracak.

· Uyuyan bebeğin yatağa taşınırken uyanması annelerin canını sıkan durumlardan biridir. Küçük şekerlemeler için ideal olan ana kucaklarının bazı modelleri tamamen yatabiliyor, böylece onları yataklarına taşımak zorunda kalmıyorsunuz.

· Ev tipi ana kucaklarının bir diğer fonksiyonu da mama sandalyesi olarak kullanılabilmeleri… Özellikle ek gıdaya geçiş döneminde işinize yarıyor.