Newjoy, değişen yaşam alanlarında fonksiyonel kullanımlar sunarak gençlere kendi odalarını tasarlama imkanı sunuyor.

Trendleri yakından takip eden gençler, mobilya seçimlerinde de tasarım odaklı tercihler yapıyor. Newjoy yeni nesil gençlerin istek ve beğenilerine göre tasarımlarını şekillendirerek, onlara odalarını özgür bir biçimde oluşturma fırsatı sunuyor.



Puzzle Genç Odası ile, 72 farklı modül seçeneğiyle ayrı renkte ve modelde onlarca oda konsepti tasarlamak mümkün. Seride çalışma ünitesiyle iç içe olan yatak ihtiyaca yönelik ikili veya tekli olabiliyor. Ayrıca kitaplık modülleri isteğe bağlı çoğaltılabiliyor. Gençler, giysi dolabındaki çekmeleri çoğaltarak daha fazla saklama alanına sahip olabiliyor. Ayrıca modüler çekmeceleri ekle çıkar olarak şifonyere dönüştürebiliyor.

Puzzle serisi lacivert, lila, sarı, pembe, kırmızı, mavi ve turkuvaz olmak üzere yedi farklı renk seçeneği sunuyor.



