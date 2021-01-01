Anne adayları için doğum yapacağı günün yaklaşması tatlı bir heyecan yarattığı kadar panik de yaratabiliyor. Hastaneye giderken siz sadece minik bebeğinizi kucağınıza alacağınız anı düşünün diye hastane çıkışı ile ilgili her şeyi bu yazıda topladık. Giysiden pede, çamaşırdan çoraba, zıbından yeleğe, mendilden bebek bezine; hastane çıkışı için ihtiyacınız olanlar, hastane çıkışı takımı alırken dikkat edilmesi gerekenler, çantayı ne zaman hazırlamanız gerektiği… Merak ettiğiniz her şey ve daha fazlası bu yazıda.

Beklediğiniz o gün geldi. İlk defa anne olacaksanız, hazırlıklarınız hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Hep bir şey unuttuğunuzu düşünüyorsunuz. Arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Her şey mükemmel olacak. Bebeğinizin dünyaya gözlerini açtığı, sizin anne olduğunuz o güzel gün için gereken tüm hazırlıklar bu yazıda. İşte hastane çıkışı için gerekenler…



Başlamadan Önce Bir Not: Doğum Yapacağınız Hastane İle İrtibata Geçin

Doğum yapacağınız hastanenin doğum sonrası için neler sağladığını muhakkak öğrenin. Bazı hastaneler hastane çıkışı takımı ya da bebek bezi sağlayabiliyor. Eğer bunları sağlıyorsa siz sadece yedek götürebilirsiniz. Hastanenin hangi ürünleri ve hangi markaları kullandığını öğrenerek bunları tercih edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz.





Anne İçin Gerekenler

Anneler önce bebeğini düşünmeye meyillidir. Biz bu yazıda önce anneleri yazıyoruz. Çünkü unutmayın; siz huzurlu olursanız bebeğiniz de huzurlu olacaktır. Madde madde yanınıza almanız gerekenleri anlatacağız. Üstelik sadece temel ihtiyaçları değil, bu ölümsüz anları fotoğraflamak isteyenleri de düşündük. O telaşta unutabilen, ancak daha sonra hiç güzel fotoğrafımız yok diye üzülenlerden olmayın. Evet işte hastane çıkışı listesi, önce temel ihtiyaçlar:

Yanınıza almanız gerekenlerin başında kıyafet gelir. İki hatta daha fazla gecelik ve sabahlık almayı unutmayın. En az iki gecelik dememizin sebebi, doğum sonrası kanamaları sebebiyle geceliklerinizden biri lekelenebilir. Bu durumda en az bir yedek bulundurmanız önemlidir. Sabahlık almayı da ihmal etmeyin. Odanızda gezerken üşümekten korur, koridorda gezmek isterseniz de kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlar. Gecelik ya da sabahlıktan hoşlanmıyorsanız lohusa pijamaları ve pamuklu bir bornoz da işinizi görecektir. Aldığınız tüm giysilerin yüzde yüz pamuk olduğundan emin olmayı unutmayın.

Çorap ve terlik. Yanınıza bolca çorap alın. Doğum sonrası ayakları üşütmemek önemlidir. Eğer kış ayında doğum yapacaksanız, doğumhane soğuk olacağından doğuma çorapla girip giremeyeceğinizi doktorunuza danışın. Özellikle sezeryan yaptıracaksanız, doğumda ve doğum sonrasında ayaklarınızı sıcak tutmaya özen gösterin.

İç çamaşırı için hamile çamaşırlarını tercih etmeniz gerekir. Normal çamaşırların lastikleri göbeğinizi rahatsız eder. Karnınızın bir gün için daha fazla yorulmasına gerek yok değil mi? Sezeryan tercih ediyorsanız ya da doktorunuz sezeryana yönlendirirse normal çamaşırların lastikleri dikiş yerlerinizi rahatsız eder. Hamile çamaşırında böyle bir sorun yaşamazsınız.

Dilerseniz emzirme sütyeninizi yanınıza alın. Sadece hastane çıkışı için değil, önünüzdeki birkaç ay için emzirme sütyeninin konforundan ayrı kalamayacaksınız.

Kanamanız olacağı için ped ve hasta bezinizi yanınıza almayı unutmayın.

Göğüs ucu kremini de tahrişe ve acıya karşı muhakkak yanınıza alın.

Diş fırçası, diş macunu, tarak, toka, küçük havlu, deodorant, el aynası; kişisel hijyeniniz için yanınızda bulundurmanız gerekenler.

Fotoğraf çekilecekseniz; küçük bir makyaj çantası, isteğinize göre lohusa tacı ya da bandanası, şık bir gecelik ya da pijama takımı yanınıza alabilecekleriniz arasında.







Bebeğinizin huzurunu sağlamak için kendi ihtiyaçlarınıza özen gösterin; huzurlu anne huzurlu bebek demektir.





Bebek İçin Gerekenler

Geldik minik bebeğinizin ihtiyaçlarına. Bebeğinizin giyeceği her şeyin yüzde yüz pamuk olması gerektiğini hatırlatalım ve listemize geçelim.

İki ya da üç tane hastane çıkışı. Hastane çıkışı alırken 0-3 ay yerine new baby almanızı tavsiye ederiz. Bebeğiniz çok hızlı gelişeceğinden üçten fazla hastane çıkışı almamanızı öneririz. İçerisinde bebeği rahatsız edecek etiketlerin olmadığından, çıtçıtlarının nikel içermediğinden ve tabii ki yüzde yüz pamuk olduğundan emin olun.

Fazladan iki tane iç zıbın ve fazladan üç tane çıtçıtlı badi.

İki ya da üç tane kısa çorap, fazladan iki eldiven.

İki ya da üç tane ayaklı pijama altı.

İki tane yelek veya hırka.

En çok ihtiyacınız olacak şey küçük havlu, tülbent ve mendil olacak. Yanınıza bolca almanızı tavsiye ederiz.

Hastaneden çıkarken üşümemesi için yün battaniye.

Bebek bezi ve ıslak pamuk mendili de çantanıza koyun.

Evet, artık o büyük gün için hazırsınız. İsterseniz süt sağma makinesi, emzik ve biberonu ne olur ne olmaz diyerek yanınıza alın. Ancak bu konuda doktorunuza muhakkak danışın. Hastane çıkışı çantanızı hamileliğinizin yedinci ayında hazırlamış olun ve muhakkak kolay ulaşabileceğiniz bir yere koyun. Kolay bir doğum dileriz. Minik yavrunuza sağlıkla kavuşmanız dileğiyle.







Bebeğinizin giyeceği her şey yüzde yüz pamuk olmalıdır.





