Disney’in efsane karakteri Minnie, ikonik stili ve canlı tarzı ile Minnie by Koton Koleksiyonu’na ilham vermeye devam ediyor.

Tuba Ünsal’ın Minnie’nin stilinden ilham alarak tasarladığı Minnie by Koton Koleksiyonu, yeni sezonu ile mağazalardaki yerini almaya hazır. Minnie, hem çocuklar hem de büyükler için hazırlanan tasarımları ile yaza merhaba diyor.

Romantik ve ışıltılı

Minnie by Koton Koleksiyonu bu sezon, kırmızı, siyah ve beyaz renklerin dışına çıkıyor ve sürpriz bir renk paleti ile yazı karşılıyor. Sevimli detay ve puantiyelerin nostaljik kesimlerle birleştiği koleksiyonun içinde, altın varaklı puantiyeli tulum, tütü altınsı elbise, beyaz denim tulum, Minnie nakış detaylı modeller ve parlak taytlar gibi parçalar ön plana çıkıyor.

Eğlenceli aksesuarlar

Gold, pembe, mavi ve sarı renklerdeki keten çantaların yanı sıra Minnie kulaklı taçlar da faklı modelleriyle ayrı bir eğlence vadediyor. Her yaş aralığına hitap eden ayakkabı modelleri ve bileklikler de bu sezonun dikkat çeken parçaları arasında.

Plajların vazgeçilmezi

Plajların vazgeçilmezi mayo ve bikinilerde kullanılan pembe tonları ve fiyonk desenleri ile farklı ve eğlenceli bir yaz stili sizi çocukları bekliyor.