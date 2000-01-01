Söz konusu çocuk olunca anne-babalar her alışverişte ince eleyip sık dokuyor, gıdadan giyime en sağlıklısını seçmeyi hedefliyor. Ancak sağlıklı bir çocuk sadece giydirip beslemekle olmuyor. Neyle oynadıkları da çok önemli…

Çünkü çocuklar oyun oynayarak öğreniyor, gelişiyor ve büyüyor.



MucitPanda.com Nisan ayını ‘Çocukların Ayı’ ilan etti!



Daha çok çocuk kaliteli oyuncaklarla büyüsün diye pek çok oyuncak markasında kampanyalarla kutluyor. Sitedeki özel fırsatlar her hafta yenileniyor ve sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.







İsmi özenle seçilmiş eğlenceli bir marka: Mucit Panda



Zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişime temel hazırlayan erken çocukluk dönemi oyalayan değil, oynarken öğreten oyunlarla geçirilirse daha da değer kazanıyor. MucitPanda.com çocuk yetiştirmeye bu açıdan bakıyor ve toplumsal sorumluluk olarak ele alıyor. Web sitesinin ürün yelpazesi bebeklik dönemi için uygun olan ahşap oyuncaklardan, ilerleyen yaşlarda çocukların kendi keşiflerini yapmalarını sağlayacakları oyuncaklara kadar çeşitlilik gösteriyor.



Mucit Panda ekibi özellikle zihin çalıştırıcı oyunlara dikkat çekerek eleştirel düşünme, görsel algı ve hafıza, dikkat, konsantrasyon, yaratıcı zeka, stratejik düşünme, alternatif çözümler üretme becerilerini geliştiren oyunları bir araya getiriyor.







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