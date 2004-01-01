Çocuk odası tasarlamak o kadar eğlenceli ki onlarca sevimli seçeneğin arasında bazen aşırıya kaçma riskimiz var. Acaba mesleği mimarlık olan anneler bu işe nasıl yaklaşıyor?

Hazırlayan: Besray Köker

Fotoğraflar: Fevzi Ondu



Çocukları olduktan sonra iş yaşantılarına ara verip, birlikte daha fazla vakit geçirmeye ve bilgilerini paylaşmaya başlayan mimarlar Esra Alkan, Elif Daçe ve Selda Çambel her ne kadar farklı mimari görüşlere sahip olsalar da İskandinav tarzı mobilya ve aksesuarlara olan ortak meraklarını girişimciliğe dönüştürüp Kids Living Etc markasının ortakları olmuşlar. Çocuk odaları için dekorasyon paketleri bulunan ve satışın yanı sıra mimari danışmanlık hizmeti de veren Kids Living Etc’nin yaratıcıları acaba kendi çocuklarını odalarını hangi ilhamlarla nasıl tasarladılar dedik ve onları evlerinde ziyaret ettik.







İncila’nın odası

TATLI AŞKINA





Kozmetik sektöründe uzun yıllar marka yönetimi yapan Esra Alkan, bu tecrübesini ortak markalarının kimliği ve konunlamasında başarıyla uygulamış. Çocukla birlikte değişen hayatını ve kızının odası için yaptıklarını keyifle dinliyoruz: “Hamile kaldığımilk günden beri İncila’nın Stokke marka bir karyolası olsun istiyordum. Elips şekli anne karnını hatırlatıyor, yükseliyor, derinleşiyor, belirli bir boya kadar büyüyebiliyor. Bir yaşından itibaren odaya yerleştirdim. Üç yaşından sonra da ara parçayı alıp öyle devam etmek istiyorum. İngiliz Le Toy One markalı fırını, dondurmaları, cupcake’leri hep kendi hevesim için aldım. Sonra bu oyuncakları, İncila’ya mini bir kafe yapmak üzere kurguladım. Odada mutfağı, masa ve sandalyeleri olan bir bölüm yarattım. İyi ki de yapmışım çünkü gerçekten de tüm içerisinde zamanını en çok orada geçiriyor. Mutfakta oynamak konusunda inanılmaz hevesli. Kafe bölümünde kitap okumaktan ve boya yapmaktan çok hoşlanıyor. Tel rafları çizip marangoza yaptırdım. Kitap raflarını Ikea’dan aldım ve Montessori tarzı olarak yüzleri döndük olsun, kendi beğenip ulaşabilsin istedim. Şimdi canım sıkıldıkça odaya eklemeler ve odada değişiklikler yapıyorum. ‘İ’ harfi aydınlatmayı pleksi dükkanında kestirip, bir elektrikçide son haline getirdik. Oda bir uyku odası olmasının yanı sıra gününü geçirebildiği bir oyun odası aynı zamanda.”

