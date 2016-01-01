Büyük bir heyecanla bebeğinizi kucağınıza almayı bekliyorsunuz. Siz hazırsınız!Peki, eviniz bebeğinize hazır mı?

Belki aylar öncesinden bebek bezlerini, ıslak mendilleri stoklamaya başladınız. Pişik kremleri, vücut losyonları hazır. Tabii iş bunlarla bitmiyor. Alınacak daha çok şey var. Bazılarını zamana yayabilirsiniz, bazıları ise hastane dönüşü evde olmazsa olmaz. Hemen bir bebek odası takımı almasanız da olur mesela, ilk aylar için kullanışlı bir beşik yeterli. Ancak kucağınızın bebeğiniz için en güvenli yer olduğunu düşünseniz bile otomobillerde bebeğinizin güvenliğini yaşına uygun bir oto koltuğuna emanet etmelisiniz… Mama sandalyesi altı aydan; yani bebeğiniz oturmaya ve ek gıdaya geçtikten sonra ihtiyacınız olacak bir ürün ama göğüs pompası hem ilk günler emme zorluğu yaşayabilecek bebekler için hem de sonraki günlerde sütünüzü saklayabilmeniz için gerekli. Biz de sizin için hazırladığımız listede doğumdan itibaren ihtiyacınız olacak, evinizde mutlaka bulunması gereken 10 ürünü sıraladık.



Ikea Sundvik Bebek Karyolası

Parmaklıklar ve baza iskeleti masif kayın ağacından yapılan boyalı ve şeffaf akrilik vernikli bebek karyolasının baş ve ayak ucu dolgusu MDF ve lamineden yapılmış. 124.6 cm uzunluğu, 66.7 cm genişliği, 84.8 cm yüksekliği olan karyolanın yatak genişliği 60 cm, yatak uzunluğu ise 120 cm. Maksimum 20 kg taşıyan karyola iki farklı yükseklikte konumlandırılabiliyor. Çocuk karyolasının bir kenarı çocuk karyolanın içine/dışına tırmanacak kadar büyüdüğünde çıkarılabiliyor. Karyolanın tabanındaki dayanıklı malzemeler, çocuğun ihtiyaç duyduğu desteği sağlaması için test edilmiş. Bazası iyi bir hava sirkülasyonu sağlayarak hava alıyor bu sayede çocuğa güzel bir uyku ortamı yaratıyor. EN 716-1 Avrupa standartlarına uygun olan karyolanın yatağı ayrı satılıyor ve Sundvik serisindeki mobilyalarla tamamlanabiliyor.

559 TL









Weewell WTN570 Dijital Projeksiyonlu Temassız Ateş Ölçer

0.5 saniye kadar kısa sürede ve temas olmadan 5 santimetre uzaktan ölçüm yaparak bebeklere rahatsızlık vermeden ateşini ölçmeye olanak tanıyan ateş ölçer, projeksiyon yardımıyla karanlıkta ölçümün doğru yapılmasına da yardımcı oluyor. 32 ölçümü hafızada tutabilen ve evin tüm fertleri için kullanıma uygun olan ürün, ortam ve obje sıcaklığını da ölçebiliyor. Weewell WTN570 ile; mama, obje, banyo suyu ve ortam sıcaklığını ölçerek bebeğiniz için gerekli olan her sıcaklığı kontrol altında tutabilirsiniz. Elin rahat kavrayabilmesi için özel olarak tasarlanan cihazın tek tuşuna basarak ölçüm yapılabiliyor. °C ya da °F seçeneklerinden istediğiniz birimi seçebilir, LCD ekran üzerindeki yönlendirici ikonlar ile istediğiniz ayarları rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Pil şarj miktarını da ekrandaki pil ikonu üzerinden takip edebileceğiniz ürünün alarm ayarlama seçeneği, üç farklı renkte sıcaklık uyarısı ve otomatik kapanma özelliği bulunuyor.

158 TL









Friendly Organic Bebek Çamaşır Deterjanı

Bebeklerin hassas ciltleri göz önünde bulundurularak geliştirilen Friendly Organic’i, parfüm içermeyen bitkisel kaynaklı ve organik içeriğiyle bebeğinizin çamaşırları için güvenle kullanabilirsiniz. Lekelere karşı güçlü bir etkisi olan deterjanın cilde etkisi ise oldukça narin. ICEA tarafından sertifikalandırılan deterjan, hassas ciltler için dermatolojik olarak test edilmiş. Organik aloe vera içeren ürün, hem elde hem de makinede kullanım için uygun. Zararlı kalıntı bırakmayan, boya ve parfüm içermeyen deterjanda optik ağartıcı, fosfat ve paraben de bulunmuyor.

45 TL









Babyjem Banyo Giderli Bebek Küveti

Bu portatif küvet; bebeğinizi istediğiniz her ortamda rahatlıkla yıkamanızı sağlıyor. Dayanıklı plastikten yapılan ve farklı renk seçenekleri bulunan küvetin ayak kısmında bulunan üç farklı bölme, bebeğinizi yıkarken ihtiyacınız olacak sabun, şampuan gibi aksesuarları koyabilmenize olanak sağlıyor. Boyu 78 cm, eni 50 cm, derinliği ise 26 cm olan küvetin giderli olması, banyo sonrası suyu boşaltmanızı kolaylaştırıyor.

39.90 TL









Siemens Gigaset PV830 Görüntülü Bebek Telsizi

Bebeğinizin hiçbir anını kaçırmamanız için tasarlanan Siemens Gigaset PV830, evin bir başka bölümünde olsanız bile gözünüzün bebeğinizin üzerinde olmasını sağlayacak bir ürün. Üç boyutlu ayarlanabilir kamerası, yüksek hassasiyete sahip sensörleri ve gece görüş özellikleri ile bebeğinizi dinlemenizi, görmenizi ve gerektiğinde hızlıca müdahale etmenizi sağlayan bu dijital kamera ile parazitsiz ve kristal berraklığında iletişim kurabilirsiniz. Otomatik ekran aktivasyonu, bebeğinizi uzaktan sakinleştirebilmeniz için dahili haberleşme fonksiyonu, ses seviyesi göstergesi, ısı sensörü ve bağlantı izleme alarmı olan ürünün ebeveyn ünitesinden kontrol edilebilen dokuz adet farklı ninni seçeneği bulunuyor. 2.4’’ TFT-LCD display ekranı bulunan ürünün kapsama alanı ise kapalı alanda 30, açık alanda 200 metre.

338 TL









Kidsme Kapaklı Tırnak Makası

Kidsme tırnak makası, tırnakların etrafındaki hiçbir şeyi kesmemek için yuvarlak uçlu olarak tasarlanmış. Daha çok konfor ve kontrol için yumuşak ve kullanışlı bir tutma yerine sahip olan makasın güvenle saklanması için bir kılıfı da bulunuyor. Doğumdan itibaren kullanabileceğiniz ürün alkolle temizlenebiliyor.

15 TL









mima Xari Bebek Arabası

Hollandalı tasarımcı Davy Kho tarafından tasarlanan, şık, estetik ve yenilikçi mima Xari bebek arabası, elegans ve vintage tarzıyla bebek arabası dünyasına yeni bir soluk getiriyor. mima Xari’nin kıvrımlı kozasının fermuarı, 15 saniye içinde portbebeye dönüşebiliyor, akıllı büyüme teknolojisi sayesinde hem portbebe hem de oturma ünitesi olarak iki farklı konseptte kullanılabiliyor. 5-nokta emniyet kemeri ile birlikte kol desteği de içererek daha güvenli bir seyahat sağlayan mima Xari’nin; şase, koltuk rengi ve başlangıç paketi seçme olanağı da bulunuyor. Ergonomik malzeme olan EVA köpüğünden yapılan mima Xari, çocuk için dayanıklı ve korunaklı kabuk görevi görürken, bebek arabalarında kullanılan geleneksel maddelerden daha fazla destek sağlıyor. Ultra hafif ve kompakt ana gövde sayesinde çok kolay katlanabilen mima Xari, benzersiz cilasıyla da ultra hijyen sunuyor. Stilize ve pürüzsüz sürüş olanağı sağlayan arabada arka tekerlekler zor ve engebeli zeminlerin etkisini azaltabilecek süspansiyon sistemi ile donatılmış, ön tekerlekler ise 360 derece ve sabit olarak kullanılabiliyor. Ürünün taşıma sepeti, oturma ünitesinin içinde yer alarak yer tasarrufu sağlıyor. mima Xari’de yer alan iki adet çanta ise, manyetik kapaklı mıknatıs ile malzemeleri depolayarak, gözden uzakta güvenle tutulmalarına olanak sunuyor.

3145 TL









Nuna Pipa Icon 0-13 Kg Oto Koltuğu

Konfor ve güvenliği bir arada sunan oto koltuğu; mikrofiber kumaşı, sağlam kasa yapısı, kademeli taşıma kolu ve travel sisteme uyumlu yapısı ile 13 kg’a kadar kullanabileceğiniz bir ürün. Yüksek güvenlik seviyesine ve uluslararası geçerlilikte olan ADAC testi sertifikasına sahip olan Nuna Pipa Icon, Isofix bağlanabilme özelliği sayesinde yüksek güvenlikli yolculuk sağlıyor. Arkaya dönük şekilde kullanabileceğiniz ürünü Nuna bebek arabalarında veya Universal adaptör seçeneği ile farklı markalarda ‘travel sistem’ olarak kullanabilirsiniz.

1200 TL







Philips Avent SCF33201 Natural Elektronik Göğüs Pompası

Dik otururken bile sütünüzün doğrudan biberona dolmasını sağlayan mükemmel bir ürün olan Philips Avent SCF33201 Natural Elektronik Göğüs Pompası’nın üç ayrı ayarı bulunuyor. Ürünün masaj başlığı kadifemsi dokusuyla, cildin zarar görmesini engellerken süt akışının kolaylığı için rahatlatıcı etki sağlıyor. Kolayca tutup göğsünüze rahatça yerleştirebileceğiniz ergonomik tasarımlı pompa, hareket halindeyken pille de kullanılabiliyor.

299 TL



