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Çekmeceler, prizler, sehpalar, kapılar, dolaplar, merdivenler, pencereler, hatta yataklar… Bu saydıklarımız sizin için evin sadece basit üyeleriyken, bebeğiniz için birer tehlike unsuru olabilir.