Yazı; Elif Girgin
*Bebeğimle Elele Dergisinden alınmıştır.
Meraklı miniğiniz hareketlenmeye başladığında evin içinde bile olsa başını minik dertlere sokabilir, küçük keşif gezileri istenmeyen kazalara sebebiyet verebilir. Neyse ki alacağınız birkaç basit önlemle bu tehlikeleri minimuma indirmeniz hatta bertaraf etmeniz mümkün. Evde alabileceğiniz güvenlik önlemleri için ihtiyacınız olabilecek ürünleri inceledik… Tabii siz yine de hiçbir güvenlik ürününün tek başına sizin denetiminizin yerini tutamayacağını unutmayın.