Yeni doğmuş bebeğe hediye dendiği zaman akla ilk gelen seçenekler her zaman altın ve bebek kıyafetleri olmuştur. Çünkü altının yatırım değeri varken bebek kıyafetleri ise uygun fiyatlı önemli ihtiyaçlardan biri. Ancak artık bu anlayış tamamen değişiyor. Çünkü mama sandalyesi, oyun parkı, yürüteç, kişiselleştirilmiş tişört gibi birbirinden güzel hediyeler var.

Yeni doğum yapan akraba veya yakın arkadaşların bebeklerine hediye götürmek kültürümüzün önemli bir parçası. Genelde altın ya da bebek kıyafetleri hediye edilse de, farklı ve daha yaratıcı alternatifleri değerlendirmek için yeni doğmuş bebeğe hediye önerilerine göz atmakta fayda var. Sizi ne alayım derdinden kurtaracak birkaç öneriyi bir araya getirdik…

Altın ve Bebek Kıyafetleri Geride Kaldı

Yeni doğmuş bebeğe hediye dendiği zaman akla ilk gelen seçenekler her zaman altın ve bebek kıyafetleri olmuştur. Çünkü altının yatırım değeri varken bebek kıyafetleri ise uygun fiyatlı önemli ihtiyaçlardan biri. Ancak günümüzde bu anlayış altın fiyatlarının yüksekliği ve bebek kıyafetlerinin uzun süre kullanılamaması gibi nedenlerle değişiyor. Ayrıca çoğu kişi daha yaratıcı ve yenilikçi hediyelere ilgi duyuyor.

Mama Sandalyesi

Uzun süre kullanılacak ve hayat kolaylaştıracak bir hediye arayanlar mama sandalyelerini düşünebilirler. Yeni doğmuş bebeğe hediye olarak alınabilecek en işlevsel ürünlerden biridir. Bebeğin sofrada ailesiyle birlikte oturması, sosyalleşmesi ve yemek yemeyi öğrenebilmesinin önemli bir yolu olduğu için hediye listesinin üst sıralarında yer alabilir.





Bebek Oyun Parkı

Oyun parkı, yeni doğmuş bebeğe hediye seçeneklerinden belki de en keyifli ve eğlenceli olanı… Bebeğin uyanık olduğu saatleri hiç sıkılmadan geçirmesini sağladığı için anne babaların da hayatını fazlasıyla kolaylaştıran oyun parkları, genelde her bebeğin ilk oyun arkadaşıdır. Bebek oyun parkı hediye ederek hem yakınlarınızı hem de sevimli bebeklerini güldürebilirsiniz.

Özel Baskılı Çıtçıtlı Tişört

Bebeğin adının yazdığı veya anlamlı bir mesaj içeren çıtçıtlı tişörtleri yeni doğmuş bebeğe hediye olarak vermeniz ailesinin çok hoşuna gidecektir. Günümüzde bu gibi kişiselleştirilmiş hediyeler fazla maliyetli olmasa da herkes tarafından daha anlamlı ve özel bulunuyor. Özgün ve yaratıcı bir hediye arıyorsanız değerlendirebilirsiniz.

Fotoğraf Albümü ve Çerçevesi

Duygusal değeri olan ve uzun yıllar saklanacak bir hediye mi arıyorsunuz? O halde bebek fotoğraf albümü ve çerçevesi alabilirsiniz. Anıları yazmak için sayfaları olan fotoğraf albümü veya kenarında bebeğin adı yazan bir çerçeve hediyenizi daha dikkat çekici kılabilir.

Yürüteç

Yürüteç hediye ederek yakınlarınızın bebeğinin ilk adımlarına ortak olabilirsiniz. Ancak bebeklere hareket özgürlüğü sağlayan yürütecin çok sık kullanılması uzmanlar tarafından önerilmiyor. Çünkü ayağa kalkıp yürüyene kadar geçen süreçteki sürünme, emekleme, yuvarlanma gibi tüm aşamalar kasları ve dengeyi güçlendiriyor.

Yeni Doğmuş Bebeğe Hediye Seçerken Dikkat Edilecekler