Hamilelik ne kadar heyecan vericiyse bu dönemde yaşanan cilt lekeleri, çatlaklar, vajinal akıntı ve kramplar da o kadar can sıkıcı... Peki bu sorunları engellemek mümkün mü? Neyin neden olduğunu bilmek ve basit önlemler almak içinizi rahatlatabilir.

Yazı: Burçin Öztınaz



Hamilelik hayatımızın en özel dönemlerinden biri... Anne adayının yaşı, hayata bakış açısı, psikolojisi bu özel dönemi kişiye özel kılsa da her anne adayının ortak endişeleri ve problemleri de oluyor. Aslında gebelik sırasında karşılaşılan birçok problem ortak! Bu yazıyı okuyanlar arasında bulantılar yüzünden kahvaltı bile yapmak istemeyen, ödemler nedeniyle ayakkabı numarası büyüyen, cildinin lekelenmesinden endişelenen ne çok anne adayı var kim bilir... Hamilelikte en sık karşılaşılan sorunların nedenlerini ve bu konuda yapılabilecekleri öğrenmek için Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Serkan Oral’dan bilgi aldık.



1- Şiddetli bulantım var

Bulantı ve kusma hemen hemen bütün hamilelerde rastlanan bir şikayet... Hafif düzeyde olan kusmalar normal olarak kabul edilse de şiddetli bulantı-kusma ile karşı karşıya kalındığında doktora danışılması şart. Bu dönemi ağır geçiren hamileler gerekirse doktor gözetimi altında tutulabiliyor ve vücudun ihtiyaçlarının eksik kalma ihtimaline karşı damar yoluyla vitamin ve sıvı takviyesi veriliyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir ilaç kullanılmaması gerektiği...



2- Sık sık idrara çıkıyorum

Bebeğin içinde büyüdüğü organ olan rahim, idrar torbasının üstünde bulunuyor. Hamilelik ilerledikçe rahim ağırlaşmaya ve büyümeye devam ediyor ve idrar torbasına olan baskı arttığı için kişide daha sık idrar çıkma isteği başlıyor. Ayrıca vücutta artan toksinlerin atılabilmesi için de kan akışı hamilelik döneminde hızlanıyor ve böylelikle idrar torbası daha sık doluyor.



3- Cilt lekelenmelerini önlemek için neler yapabilirim?

Gebelikte östrojen hormonunun artmasıyla birlikte cilt daha hassas hale geliyor. Genetik faktörlerin yatkınlığı ile birlikte leke oluşumlarına sıkça rastlanabiliyor. Özellikle güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde hamilelerin kullanımına uygun koruyucu kremler kullanmak yüz lekelerinin oluşmasını önleyebiliyor. Hamilelikte oluşan cilt lekelerinin tedavisi içinse hamilelik sonrası dönemi beklemek gerekiyor.



4- Kabızlık sorunu yaşıyorum

Gebelik, vücuttaki tüm hormon dengelerinin değiştiği bir dönem. Bu değişimden etkilenen durumlardan biri de sindirim sistemi. Sindirim sistemini düzenleyen kasların hormonlarla birlikte işleyişi değişiyor ve yavaşlıyor. Bu yüzden de başta kabızlık olmak üzere bazı problemler meydana gelebiliyor. Bol su içmek, lif içeriği zengin olan gıdalarla beslenmek, probiyotik içeren gıdalar tüketmek bu problemi önlemede yardımcı olabilir. Sık ve az öğünler rahat hazmetmek açısından önemli. Ayrıca reflüye meyilli bir mide sebebiyle acıdan ve ekşiden uzak durmak ve yemekten hemen sonra yatmamak da tavsiye edilenler arasında.



5- Ayaklarım ve ellerim şişiyor

Hamilelikte sık karşılaşılan sorunlardan biri de şişlikler ve ödem. Dokulardaki su hacminin artmasıyla birlikte oluşan ödemin etkisiyle özellikle eklem bölgelerinde, ayaklarda ve bacaklarda ağrılar ve fiziksel güçlükler oluşabiliyor. Yürüyüş yapmak, tuz tüketimini sınırlamak, bol su içmek, rahat giyinmek, az kilo almak ve dinlenmek, ödemi ve etkilerini azaltmak için yardımcı olabilecek önlemlerin başında.







6- Vajinal akıntım var

Gebelikte vajinal akıntının artışı, hormonal dengenin değişiminden dolayı oluşan normal bir durum. Ancak sağlıklı bir akıntı ağır bir koku içermez ve renksiz olur. Kötü kokulu, kesilmiş süt görünümlü, sarı ya da yeşil renkli akıntı ise bir enfeksiyonun habercisi olabilir. Durum böyleyse mutlaka doktorunuza başvurun.



7- Çatlak oluşumunu engelleyebilir miyim?

Özellikle karın çevresi başta olmak üzere, vücudun birçok bölgesinde görülebilen çatlaklar, birçok anne adayının ortak sorunu... Kilo artışı hızlandıkça, çatlakların görülme ihtimali de artıyor. Hamilelik döneminde bol su tüketmek, aşırı kilo alımına engel olmak, yoğun nemlendirici kremlerle vücudu nemli tutmak çatlakları önlemede yardımcı olabilir. Ancak genetik yatkınlık varsa tüm önlemlere rağmen görülme ihtimali de var.



8- Aşırı terliyorum

Terleme, hormonal etkenlere ve kan basıncına göre artan bir durum. Hamilelik döneminde hem hormon seviyeleri hem de kan basıncı yükseldiği için terleme normal kabul ediliyor. Aşırı terlemeyi önlemek için öneriler ise şu şekilde:

• Vücut sıcaklığını dengeleyecek kıyafetler giymek, pamuklu ve terletmeyecek kumaşlar seçmek

• Günün sıcak saatlerinde güneş ışığına maruz kalmamak

• Stresten uzak durmak

• Tuz tüketimini sınırlandırmak

• Bol şu içmek



9- Krampları azaltmanın bir yolu var mı?

Anne karnındaki bebekler, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için anne adayında bulunan maddeleri kullanırlar. Eğer anne adayı yeteri kadar alım sağlayamazsa, vücutlarında birtakım sorunlar baş gösterebilir. Krampların da oluşma nedeni vücutta azalan magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi minerallerin eksikliğidir. Bu mineralleri içeren gıdalar tüketmek veya hekime danışarak ilaç takviyesi almak uygun olabilir. Sık sık hareket etmek, bol su içmek, eklem yerlerine masaj yapmak, uyurken sol tarafa yatmak da kramp oluşumlarını azaltabilir.



10- Vajinal kanamam var

Gebeliğin oluşum sürecinde, yumurta rahime yerleşirken implantasyon adı verilen bir kanama ortaya çıkabilir. Bu tamamen normaldir ve herhangi bir soruna neden olmaz. Bunun dışında özellikle hamileliğin ilk üç aylık döneminde meydana gelen kanamalar anormal gebelik oluşumlarının bir belirtisi veya düşükle sonlanan bir gebeliğin habercisi olabilir. Gebeliğin ikinci yarısından sonra meydana gelen kanamalar daha büyük olumsuz sonuçlar oluşturabilir. Bu sebeplerden ötürü hamilelik döneminde bir vajinal kanama meydana gelmişse bu durum ihmal edilmemeli, vakit kaybetmeden bir hekim kontrolünden geçilmeli.