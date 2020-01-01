Embriyonun uterusun dışına yerleşmesi olarak tanımlanan dış gebelik, kadın için oldukça büyük riskleri olan bir durumdur. Erken tanı ve tedavinin büyük önem arz ettiği dış gebelik nedir, sebepleri ve belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur; hepsi bu yazıda.

Dış gebelik, diğer adıyla ektopik gebelik erken teşhis edilmezse kişinin sağlığını tehlikeye atar ve yeniden gebelik yaşama ihtimalini azaltır. Eğer aktif bir cinsel hayatınız varsa dış gebelik konusunda dikkatli olmanız gerekir. Böyle bir durum ile karşılaşırsanız, bu durumun sonlandırılması gereken medikal bir durum olduğunu unutmamanız gerekir. Eğer bir bebek istiyorsanız ve planlı bir hamilelik söz konusu iken bir dış gebelik durumu ile karşılaşırsanız; bunu bir gebelik olarak görmeyin. Bu durumu bir an önce sonlandırarak yeniden hamile kalma ihtimalinizi yükseltin. Peki dış gebelik nedir, belirtileri ve sebepleri nelerdir, tedavisi nasıldır; gelin beraber bakalım.



Dış Gebelik Nedir?

Yumurta ve spermin döllenmesi süreci uterusun içerisinde sağlıklı gelişimini tamamlayarak fetüsü oluşturur. Ancak bazen döllenmenin uterusun dışında, fallop tüpleri, rahim ağzı ya da karın içi gibi yerlerde olması ve embriyonun buralara yerleşmesi durumları olabilir. Bu durumda dış gebelik söz konusu demektir. Böyle bir durumda gebelik sağlıklı bir şekilde ilerlemez. Embriyo gelişimini tamamlayamaz, annenin sağlığı tehlikeye girer.





Dış Gebelik Neden Olur?

Öncelikle dış gebelik tüm kadınlarda görülebilecek bir durumdur. Aktif cinsel hayatınız varsa gebelik riski olduğu gibi dış gebelik riski de söz konusudur. Bu risk yüzde bir olarak saptanmıştır. Ancak bir kez dış gebelik geçiren kişi için bu oran yüzde beş ila yirmi arasında değişkenlik gösterir. Eğer kişi ikinci kez geçirdiyse, üçüncü gebelik durumu için bu oran yüzde otuz ikiye çıkar. Peki dış gebelik neden olur? Riski artıran durumlar şöyledir:

Üst üreme organları ile ilgili cerrahi bir operasyon geçirmiş olmak,

Üst üreme organlarında enfeksiyon bulunması,

Kişinin 35 yaş üstü olması,

Daha önce gerçekleşen doğum sonrası, üreme organında gerçekleşen bozulma,

Önceden ikiden fazla kez kürtaj operasyonu geçirmiş olmak,

Sigara kullanmak,

Zührevi hastalıklar.





Dış Gebelik Belirtileri Nelerdir?

Dış gebelik, normal hamilelik gibi görünür. Normal bir gebelikte söz konusu olan belirtiler, dış gebelikte de söz konusu olabilir. Bununla birlikte, her şeyin yolunda olmadığını gösteren bazı ek durumlar da seyreder. Örneğin vajinadan kan gelebilir, keskin ağrılar söz konusu olabilir, bağırsak ve midede bozulmalar ve ağrılar hissedilebilir, kişi baş dönmesi ve bayılma ile karşılaşabilir ve kilo kaybedebilir. Dış gebelik, normal gebelik gibi hamilelik testinin pozitif çıkmasına neden olur. Eğer gebelik testiniz pozitif çıktıysa, ancak bu belirtilerinden birini ya da birkaçını gösteriyorsanız muhakkak bir doktora başvurmanız gerekir.





Karın bölgesinde keskin ağrı dış gebelik belirtisi olabilir.





Dış Gebelik Tedavisi Nasıldır?

Dış gebelik durumlarında, embriyonun sağlıklı gelişimi söz konusu değildir. Bu yüzden gebeliğin bir an önce sonlandırılması anne sağlığı için elzemdir. Genellikle suni yollarla kontrollü düşüğe neden olunarak dış gebelik sonlandırılır. Ancak dış gebeliğin tanısı geç konulduğu durumlarda embriyo büyüyerek tüplere zarar verebilir. Bu durumda zarar gören tüpün tamamının veya bir kısmının çıkarılması gerekmektedir. Dış gebeliğin sonlanıp sonlanmadığını anlayabilmek için Beta-HCG hormonunun kandaki oranına bakılır. Beta-HCG hormonu gebelik hormonu olarak bilinir. Gebelik testleri idrarda bu hormonu ölçerek sonuç verir. Eğer bu hormonun kandaki seviyesi sıfıra indiyse dış gebelik sonlanmış demektir. Dış gebelik yaşayan kişinin yeniden gebe kalma planı varsa, en az üç ay beklemesi gerekir. Eğer fallop tüpleri tamamen alınmadıysa yeni bir gebelik yaşama ihtimali oldukça yüksektir.





