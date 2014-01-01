Birçok kadın hayatının belli bir döneminde doğum kontrolü yöntemlerini kullanır.

Doktorunuz size doğru korunma hakkında bilgi verirken muhtemelen sizin yaptığınız bazı doğum kontrolü hataları da vardır. Ancak istenmeyen gebelik gibi ağır bir durumla karşılaşabileceğinizden bu hatanın büyüğü ya da küçüğü olmaz ve bu nedenle bu konuda çok hassas davranmanız gerekir. Gelin doğum kontrolü hakkında herkesin yaptığı yaygın hatalara birlikte bakalım.



Ara vermek

Doğum kontrolü haplarıyla ilgili bilinen en büyük yanlış uzun süreler kullanıldığında hamile kalma olasılığını düşürdüğüdür. Bu nedenle bir çok kadın hayatlarının bir döneminde doğum kontrolüne ara verir. Ancak bu oldukça büyük bir yanlış ve risktir. Çünkü hapınızı bıraktıktan sonra 48 saat içerisinde her şey normale döner ve hamile kalabilirsiniz. Bazı durumlarda gebelik bir yıla kadar uzayabilir ama bunun nedeni anemi, fibroidler ve belirli kanser türleri de olabilir. Bu nedenle bu konuda strese girmeyin ve korunmaya devam edin.



Tutarsızlık

Doğum kontrol hapı alıyorsanız bu hapı her gün düzenli olarak almanız gerektiğini hepiniz biliyorsunuzdur. Ancak çoğu kadın hapı düzenli almak konusunda tutarsızdır. Ancak bu konu düşündüğünüzden çok daha önemlidir. Uzmanlar hap alınmadığında ve bu gibi durumlarda ekstra koruma olarak prezervatif kullanılmadığında istenmeyen gebelikle karşılaşma riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıyor.







Emzirmeyi doğum kontrolü olarak kullanmak

Bu yöntem anneler arasında popüler bir doğum kontrol önerisidir ve teknik olarak doğru ve mümkündür. Ancak birçok yeni annenin tam olarak farkında olmadığı birtakım şartlar vardır. Mesela sadece emzirmek zorundasınız, ki pompalamak buna dahil değildir. Yani bu korunma yöntemi sadece ilk bir kaç ay çalışıyor. Meme verme aralıklarınız uzadığında sütün hiç br koruyuculuğu kalmıyor.







RİA denememek

Arkadaşlarınızdan RİA hakkında bol bol hikaye dinlemişsinizdir. Ancak RİA’lar en iyi doğum kontrolü yöntemlerinden biridir. Takıldıktan sonra herhangi bir şey hissetmezsiniz ve şimdilerde hormonal RİA’larla kanama miktarı da azalabiliyor. Bu yöntem hap almak istemeyen kadınlar ve ilaç kullanmak konusunda unutkanlar için oldukça etkili ve sağlıklı bir yoldur.