Doğurganlık özellikle belli yaşlardan sonra doğal olarak düşük seviyelere geriliyor. Bu durumda tıbbi yardım almanın yanında doğal beslenme ve hareketlerle de doğurganlık seviyenizi yükseltebilirsiniz. İşte bazı öneriler.

1. Sağlıklı beslenin

Maksimum seviyede bir üreme potansiyeli için en önemli şartlardan biri sağlıklı beslenmedir. Folik asit depose sebzeler, kırmızı et, süt ürünleri ve zengin içerikli kuşkonmaz gibi besinler doğurganlığı besler. Az yağlı süt ürünleri ise düşünüldüğü kadar yararlı olamayabiliyor.



2. Hafif egzersiz

Vücudu çok fazla zorlamayacak olan yüzmek ve hafif tempoda yürümek gibi egzersizler size iyi gelebilir. Ama hamilelik gibi bir karar alacaksanız bu egzersizlerin size yararı olabileceği kadar vücut yapınızda dolayı istenmeyen zararları da olabilir. Doktorunuza hangi egzersizleri yapabileceğiniz konusunda danışabilirsiniz.







3. Bilinçaltını rahatlatın

Stres, her şeye verdiği zararlar gibi yumurtlama ve döllenme süreçlerini de etkiler. Hamileliği takıntı haline getirmek bilinçaltında karşı savunmaya yol açabilir. Siz hamile kalmak için yoğun çaba sarfederken beyniniz ve vücudunuz bunu bir zorlama olarak kabul ederek bunu engelleyici yöntemlere başvurabilir.



4. Hayal edin

Hamilelik sürecine hazırlanmak için hayal kurmak doğru bir yöntemdir. Çocuğunuzu kucağınıza aldığınıza gözünüzün önünde canlandırın. Kendinize o anı ve mutluluğu yaşatın. Bu ruhsal deneyimler doğurganlığı ve sizin bu duruma olan hazırlanma sürecinizi olumlu yönde etkileyecektir.







5. Sigarayı bırakın

Sigaranın doğurganlığı olumsuz etkilediği bilinen bir gerçek. Sigara dumanının içerdiği toksikler yumurtlama ve döllenme sürecine doğrudan etki edebilecek kadar güçlü. Sigara içen kadınların hamile kalma ihtimali yüzde 40 daha az olduğu yapılan araştırmalarda belirlendi. Bu durum aynı zamanda düşük yapmaya yol açabiliyor.