Emzirme dönemi bebeğin sağlıklı büyümesi için çok önemli. Anne sütü bebeğin ana besin kaynağı. Annenin doğru ve sağlıklı beslenmesi bebeğin de gelişimini sağlıklı tamamlamasını sağlar. Annenin yedikleri ve içtikleri bebeğin beslenmesinde doğrudan etkili. Bebeğin kaliteli ve sağlıklı beslenmesi için emziren annenin de kaliteli ve sağlıklı beslenmesi gerekir. Annenin sağlıklı bir şekilde bebeğini emzirmesi için süt yapan yiyeceklere öncelik vermesi iyi fikir.

Süt yapan yiyecekler hangileri? Anne sütü yeni doğan bebeğin 6 ay boyunca tek ana besin kaynağı. Bu yüzden yeni doğan bir bebek için hayati öneme sahip. Anne sütünün bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak değerde ve yoğunlukta olması gerekiyor. Hal böyle olunca pek çok annenin aklına takılan soru sütünün bebeğine yetip yetmediği. Ancak bilinen bir gerçek var ki özel durumlar dışında annenin sütü bebeğine yeter. Annenin tek yapması gereken bebeğinin ve kendisinin sağlığı için düzenli, sağlıklı ve dengeli beslenmektir. Sütün kalitesini arttırmak sağlıklı besinleri tüketmekten geçer. Süt yapan yiyecekler tüketmek aynı zamanda vitamin ve mineraller açısından zengin gıdalar tüketmek anlamına gelir. Anne emzirme döneminde süt kaygısıyla fazladan gıda tüketmemeye özen göstermesi, bu dönemde fazla karbonhidrat tüketiminden kaçınması gerekir. İşte anne ve bebeğin sağlığı için, süt arttırmak için tüketilmesi gereken süt yapan yiyecekler.

Görsel 1 Sağlıklı beslenme süt kalitesini ve miktarını arttırır… Anne Sütünü Arttırmak için Tüketilebilecek Süt Yapan Yiyecekler Anne sütünün artması için annenin günde en az 3 litre su içmesi gerekir. Halk arasında “bol su iç süt olsun” sözü suyun anne sütü üzerindeki arttırıcı gücünü göstermekte.

Anne sütünü arttıran diğer bir gıdaysa rezene çayı. Rezene çayı bebeğin ve annenin bağışıklık sistemini korurken annenin de ruhsal olarak sakin ve huzurlu olmasını sağlar. Rezene çayı aynı zamanda süt arttırıcı bir özelliğe sahip.

Emziren bir anneyseniz günlük protein ve kalsiyum ihtiyacını karşılamak için yumurta, süt, yoğurt gibi süt yapan yiyecekler tüketin. Bu besinler bebeğin iskelet sistemi ve sinir sistemi gelişimini destekler. Emziren anneyi kalsiyum eksikliğinin uzun dönemli sonuçları olan kemik erimesi ve diş kaybından korur.

Kurutulmuş meyveler ve meyvelerden yapılan hoşaflar süt yapan yiyecekler içinde sıkça başvurulan gıdalar arasında. Anne tatlı ihtiyacını da kuru meyvelerden sağlıklı bir biçimde karşılayabilir.

Kuru yemiş ve ceviz tüketimi bebeğin sinir sisteminin gelişmesi için önemli. Omega 3 açısından zengin olan ceviz, süt kalitesini arttıran bir gıda. Aynı zamanda süt yapan yiyeceklerin de olmazsa olmazı.

Süt yapan yiyecekler içerisinde yeşil sebzeler önemli bir yere sahip. Bir gün içinde yemekler ve salatalarla birlikte bir tutam dereotu tüketmek anne sütünü artırır.

Yulaf demir deposu olmasının yanı sıra süt yapan yiyeceklerin de başında gelir. Bebeğin ve annenin sağlığı için hamilelik ve emzirme döneminde mutlaka tüketilmesi gerekir.

Susam emzirme döneminde süt yapan yiyecekler arasında yer alır. Susamın ezilmesiyle elde edilen tahin ve tahinden yapılan helva da yine süt arttırıcı görevi görür. Susamı öğünlerde yemeklere ve salatalara susam serperek de tüketebilirsiniz.

Emzirme süreci boyunca annenin yediği tüm gıdalar bebeği etkiliyor. Bu yüzden acı baharatlar sütün tadını etkiler. Yine bebeklerin sindirim sistemi gelişmediğinden bebekte gaz yapacak soğan ve sarımsağı çiğ tüketmemek gerekir. Gaz yapan karnabahar ve kuru baklagiller gibi besinlerin de kontrollü tüketilmesi gerekir.

Havuç vitaminler açısından son derece zengin olmasının yanı sıra kadınların meme kanallarının genişlemesini sağlayan fitoöstrojene sahiptir. Havuç tüketimi annenin emzirme döneminde en önemli yardımcılarından biri.

Son olarak stres ve kaygıdan uzak durarak bebeğe yoğunlaşmanın sütünüzü artıracak ve size en iyi gelecek şifalı yöntem olduğunu unutmayın