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Hamilelerin en sık yaşadığı problemlerden ikisi, çatlaklar ve cilt lekeleri. Kilo almayla meydana gelen çatlaklar ve cilt sarkmaları nasıl engellenir, leke oluşumuna karşı alınabilecek önlemler var mı?