Bunları deneyin!
* Hamilelikte hormonların etkisiyle cilt hassaslaşır ve lekelenmeye meyilli hale gelir. Sokağa çıkmadan önce mutlaka güneş koruyucu sürün ve üç/dört saatte bir tekrarlayın.
* Bu dönemde derinin nemini, yağını artıran ürünler kullanmaya özen gösterin.
* Gebelik esnasında, sebze ve meyve tüketimine dikkat edin.
* Bol sıvı tüketmeye özen gösterin. Su içilmesi deri elastikiyetini artırarak çatlak oluşumuyla savaşta size yardımcı olabilir.
* Düzenli olarak yürüyüş yapın.
* Uyku düzeninize dikkat edin.
* Doktorunuzun önerdiği ürünleri kullanın.