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Gebelikte cilt bakımı

Hamilelerin en sık yaşadığı problemlerden ikisi, çatlaklar ve cilt lekeleri. Kilo almayla meydana gelen çatlaklar ve cilt sarkmaları nasıl engellenir, leke oluşumuna karşı alınabilecek önlemler var mı?

Bunları deneyin!
* Hamilelikte hormonların etkisiyle cilt hassaslaşır ve lekelenmeye meyilli hale gelir. Sokağa çıkmadan önce mutlaka güneş koruyucu sürün ve üç/dört saatte bir tekrarlayın.
* Bu dönemde derinin nemini, yağını artıran ürünler kullanmaya özen gösterin.
* Gebelik esnasında, sebze ve meyve tüketimine dikkat edin.
* Bol sıvı tüketmeye özen gösterin. Su içilmesi deri elastikiyetini artırarak çatlak oluşumuyla savaşta size yardımcı olabilir.
* Düzenli olarak yürüyüş yapın.
* Uyku düzeninize dikkat edin.
* Doktorunuzun önerdiği ürünleri kullanın.


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