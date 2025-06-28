İşte Benim Stilim'de beraber yarışmışlardı: Özden Cerrahoğlu'ndan Nihal Candan paylaşımı

Yıllar önce katıldığı moda yarışmalarıyla adından söz ettiren ve sonrasında yaptığı paylaşımlar fenomen hale gelen Nihal Candan, kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan girdiği cezaevinde hızla kilo kaybetmiş ve Anoreksiya Nervoza teşhisi konularak tahliye edilmişti.