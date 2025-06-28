Anasayfa Magazin İşte Benim Stilim'de beraber yarışmışlardı: Özden Cerrahoğlu'ndan Nihal Candan paylaşımı
İşte Benim Stilim'de beraber yarışmışlardı: Özden Cerrahoğlu'ndan Nihal Candan paylaşımı
Anoreksiya Nevroza hastalığıyla mücadele eden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, 20 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Genç ismin ani ölümü, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğarken, Candan'la yıllar önce aynı yarışmada mücadele eden yakın arkadaşı Özden Cerrahoğlu'ndan yürek burkan bir paylaşım geldi.
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Yıllar önce katıldığı moda yarışmalarıyla adından söz ettiren ve sonrasında yaptığı paylaşımlar fenomen hale gelen Nihal Candan, kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan girdiği cezaevinde hızla kilo kaybetmiş ve Anoreksiya Nervoza teşhisi konularak tahliye edilmişti.
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Hızla kilo kaybetmeye devam eden Candan, 20 Haziran'da hayata gözlerini yumdu.
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Vefatının üzerinden 8 gün geçen Nihal Candan için, bir dönem birlikte moda programına katıldığı Özden Cerrahoğlu’ndan duygusal bir paylaşım geldi.
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