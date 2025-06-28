İbrahim Çelikkol'un milyonluk aracını vale pert etti! İlk tepkisi dikkat çekti

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un sevgilisi Natali Yarcan ile çıktığı akşam yemeği tatsız bitti.

Etiler'deki restorana giden ikili mekan çıkışı kaza şoku yaşadı. Vale ünlü oyuncunun milyonluk aracını duvara çarptı.

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"

Snob Magazin'in haberine göre; araçtaki hasarı gören oyuncu "Sende bir şey var mı? Önemli olan sensin. Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil" diyerek valeyi sakinleştirdi.

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi mekandan taksiyle ayrılırken, araç servise çekildi.