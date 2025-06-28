Survivor Sabriye Şengül ve Adem Kılıççı neden konuşmuyor? Sebebini açıkladı

Survivor 2025 sezonu büyük bir heyecanla sona ererken, bu yılın şampiyonu Adem Kılıççı oldu.

Kılıççı ile 2017 ve 2019 sezonlarında birlikte yarışan, kick boksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül'den ise gündem yaratan açıklamalar geldi. Şengül, dikkat çeken yorumlarının yanı sıra, eski şampiyon Adem Kılıççı ile aralarındaki küslükle ilgili de sessizliğini bozdu.

"ADEM NE SÖYLERSE SÖYLESİN İNANMAM"

Modacı Pınar Kerimoğlu’nun programına konuk olan Sabriye Şengül, Survivor 2025’e çağrılmayı beklemediğini söyleyerek Adem Kılıççı ile neden konuşmadığını açıkladı.

"SEBEBİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Küslükle ilgili konuşan Şengül, "Adem’in olduğu yerde olmayayım. Onu kardeşim, dostum gibi görüyordum. Ama gerçek yüzünü seyirciler de görmüştür. Bizim zamanımızda da beni potaya göndereceklerdi. Adem’e, ‘İsmimi yazabilirsin’ demiştim. Bana, ‘Yok, ben seni yazar mıyım? Halkın gözünde kötü görünürüm o zaman’ dedi. Ama ben ne olursa olsun onun ismini yazmazdım. Adem’e kızgın olduğum tek konu bu değil. Sebebini çok iyi biliyor. Bir ara karşılaşınca soracağım: ‘Sen nasıl Sema’nın yüzüne bakıyorsun?’ Ne söylerse söylesin, artık inanmam" dedi.

"ACUN AĞABEYDEN MANEVİ DESTEK BEKLERDİM"

Acun Ilıcalı'ya kırgın olduğunu belirten Sabriye Şengül, “Survivor’ı izlemiyorum, çünkü kırgınlığım var. Acun ağabeye şundan dolayı kırıldım: Hiçbir zaman beni desteklemediler. 2019’da Acun ağabeyin isteği üzerine yarışmaya katıldım. Onu çok sevdiğim için gittim. Ama hiç maçımda destek görmedim. Ülkemi temsil ediyorum arenada, manevi anlamda destek beklerdim. Beni de paylaşıp destekleyebilirlerdi” şeklinde konuştu.