Annelerin en büyük korkularından biri de emzirme döneminde grip olmak. Peki, grip olan anne ne yapmalı, emzirmeye devam etmeli mi, etmemeli mi?

Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Çivilibal anneleri uyardı: “Grip olunca emzirilmez söylentisine inanmayın. Önleminizi alın ve emzirmeye devam edin”





GRİP OLAN ANNE NE YAPMALI?

Karşımızda hızla yayılan ve ne şekilde değişime uğrayacağını tam olarak kestiremediğimiz bir virüs var. Domuz Gribi (H1N1 virüsü) adını verdiğimiz bu virüs yaşlılarda, bebeklerde, kronik hastalığı olanlarda (diyabet, kronik böbrek yetersizliği, astım, KOAH vs) ve bağışıklığı baskılanmış olan hastalarda ölümcül seyredebiliyor. Ancak uzmanlar bu risk grupları dışındakilerin tedirgin olmasını gerektiren bir durum olmadığını söylüyor. Korkulu günler yaşayan annelerde ise “Grip olursam bebeğimi emziremem” endişesi var. Hatta pek çok anne bu endişe yüzünden bebeğini emzirmeye ara veriyor. Peki, grip olan anne ne yapmalı? Emzirmeyi kesmek bir önlem mi?”





EMZİRİYOR OLMAK BÜYÜK ŞANS

Çivilibal’ın bu soruya verdiği yanıt net: “ Grip, anne sütünden geçişten çok, havadan damlacık yolu ve yakın temas ile bulaşır. Emzirmeyi kesen anne, aslında farkında olmadan bebeğini hastalıklara karşı koruyan doğal bir kalkanı yok etmiş oluyor. Oysa grip vakalarının arttığı bu dönemlerde, emziriyor olmak büyük bir şans. Çünkü anne sütü, içeriğindeki bağışıklığı güçlendiren, antiviral ve antibakteriyel maddeler ile bebekleri hastalıklardan koruyor. Anne sütü ile beslenen bebekler, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını hafif ve daha az geçirirler.”





MUTLAKA MASKE TAKIN

Grip olan annenin emzirme sırasında alması gereken önlemler şöyle:

- Emziren anne grip veya nezle geçiriyorsa nefesini olabildiğince bebekten uzak tutmalı,

- Bebeğin yüzüne doğru öksürüp hapşırılmamalı,

- Emzirme gibi yakın temas durumlarında mutlaka maske takılmalı ve bu maske en fazla 30 dakika sonra yenisi ile değiştirilmeli.

- Göğüs ucu ve kıyafetler temiz olmalı, hijyen kurallarına uyulmalı.

- Eller sık sık sabunla yıkanmalı,

- Ellerin sık temas ettiği yüzeyler (masalar, kapı kolları, banyo yüzeyleri, mutfak tezgahı, oyuncaklar, vb) sık sık temizlenmeli.

- Bebek ne annesi ne de bir başkası tarafından kesinlikle öpülmemeli,

- Ev sık sık havalandırılmalı.

- Grip olan anne mutlaka doktora danışarak ilaca başlamalı. Doktor tarafından antiviral ilaç kullanması önerilen anneler bebeklerini emzirmeye devam edebilir.

- Emziremeyecek kadar hasta olan anne, pompa ile sütünü bir biberona sağıp bebeğine verilmesini sağlamalı.





DOKTORA DANIŞMADAN İLAÇ KULLANMAYIN

Emziren bir annenin en çok merak ettiği konulardan biri de, hastalandığı zaman hangi ilaçları güvenle kullanabileceği. Doç. Dr. Mahmut Çivilibal emziren annelerin ilaç kullanımı hakkında şu bilgileri verdi:

“Emziren anneler birçok ilacı doktor önerisi ve kontrolü altında rahatlıkla kullanabilir. Grip olan ve emziren anne gerekli olduğunda doktor önerisi ile antiviral (grip hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçları güvenle kullanabilir. Kesinlikle kullanılmaması gereken ilaçlar ise bir elin 5 parmağını geçmez. Bunlar: sitotoksik ilaçlar (kanser ilaçları), migren tedavisinde kullanılan Ergotamin türevi ilaçlar, altın tuzu içeren ilaçlar ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlardır.”





BOL SIVI TÜKETİN

Annenin grip olduğunda herkes gibi genel hijyen kurallarına mutlaka uyması gerekiyor, sıvı tüketimi de çok önemli. Emziren anneler süt verdiği için diğer insanlara göre daha fazla sıvı, vitamin ve minerale ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle bol sıvı, bitki çayı ve meyve tüketmeleri gerekiyor. Her zamankinden daha fazla proteinli gıdalar tüketmeleri ve bebeklerini emzirme saatleri dışında sürekli dinlenmeli de son derece önemli.