21 Haziran 2025 günlük burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Balık; Bugün sezgilerin çok güçlü. Bir mesaj, bir görüntü ya da bir anı, farklı kararlar alman için seni motive edebilir. Kalbini dinlemekten korkma, her şey mantıklı olmasa bile. İş yerinde ise empatik ol ama kendi çıkarlarını da korumayı unutma.