Nilperi Şahinkaya'dan 'Gelin Takımı 2' seti arası deniz molası

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, başrollerinde yer aldığı 'Gelin Takımı 2' filminin çekimleri için şu sıralar Bodrum'da bulunuyor. Filmde Şahinkaya'ya; Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler eşlik ediyor.