Nilperi Şahinkaya'dan 'Gelin Takımı 2' seti arası deniz molası

"Gelin Takımı 2" filminin çekimleri için Bodrum'da bulunan Nilperi Şahinkaya, set boşluklarını denize girerek değerlendiriyor. Şahinkaya, son olarak sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Nilperi Şahinkaya'dan 'Gelin Takımı 2' seti arası deniz molası - Resim : 1

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, başrollerinde yer aldığı 'Gelin Takımı 2' filminin çekimleri için şu sıralar Bodrum'da bulunuyor. Filmde Şahinkaya'ya; Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler eşlik ediyor.

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Nilperi Şahinkaya'dan 'Gelin Takımı 2' seti arası deniz molası - Resim : 2

Yoğun set temposuna kısa molalar veren Şahinkaya, fırsat buldukça denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

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Nilperi Şahinkaya'dan 'Gelin Takımı 2' seti arası deniz molası - Resim : 3

Oyuncu, takipçileriyle paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

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Nilperi Şahinkaya'dan 'Gelin Takımı 2' seti arası deniz molası - Resim : 4

Güzel yıldız, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "Tatil gibi set" notunu düştü. 