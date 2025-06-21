Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi! Düğün dansları erik dalı oldu

Düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra, birçok meslektaşı ve yakın arkadaşı da katıldı. Demet Evgar, Hatice Aslan, Melisa Doğu gibi sanat dünyasından pek çok isim, törenden renkli kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak bu özel günü takipçileriyle paylaştı.