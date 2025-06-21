Ece Dizdar ile Serdar Orçin evlendi! Düğün dansları erik dalı oldu
Ünlü oyuncular Ece Dizdar ve Serdar Orçin, İstanbul sahilinde yakın arkadaşları ve meslektaşlarının katıldığı samimi bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğün dansı olarak erik dalını tercih etmesi, davetliler arasında keyifli anlara sahne oldu.
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Oyuncu çift Ece Dizdar ve Serdar Orçin, 5 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıdı. İstanbul'da sahil kenarında, açık havada düzenlenen romantik törende çift, sevdiklerinin huzurunda "evet" dedi.
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Düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra, birçok meslektaşı ve yakın arkadaşı da katıldı. Demet Evgar, Hatice Aslan, Melisa Doğu gibi sanat dünyasından pek çok isim, törenden renkli kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak bu özel günü takipçileriyle paylaştı.
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43 yaşındaki güzel oyuncu sade gelinliğiyle de göz kamaştırdı.
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Gecenin en dikkat çeken anı ise çiftin düğün dansı yerine Ankara havası eşliğinde “Erik Dalı” oynayarak sahneye çıkması oldu.