Hamile kalmadan önce yapmanız gereken 9 şey

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Bebek sahibi olmak istediğinize eminsiniz, ama aklınızı kurcalayan birtakım sorular var. Bu dönemde kendinize dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın! Yapmanız gerekenlerin listesini yaptık, size de uygulamasını bıraktık...

Yazı: İpek Koşan/Bebeğimle Elele



1. Sigarayı bırakın

Acıbadem Fulya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Uncu, sigara içtiğinizde vücudunuza giren nikotin ve diğer zehirlerin, hamile kalmadan önce bebeğinizin oluşumunu sağlayacak yumurtanızın DNA’sına zarar verdiğini söylüyor. Bu nedenle sigarayı hamile kalmadan önce bırakmanız gerekiyor. Eğer içmeye devam ederseniz, zehir, bebeğinize giden damarlardaki kan akımının bozulmasına, bebeğin düşük kilolu olmasına, sakatlık ihtimalinin artmasına ve hatta ‘ani bebek ölümü’ diye adlandırılan duruma yol açıyor. Hem sigara içmeyin hem de içenlerin yanında durmayın!



2. Alkole hayır

Düzenli olarak alkol kullanan annelerde rastlanan ‘fetal alkol sendromu’ olarak adlandırılan anomali grubunun içine girmemek için, hem hamilelikten önce hem de

hamilelik sırasında alkolden uzak durun.



3. İdeal kiloya ulaşın

Doğum yaptıktan sonra fazla kilolarınızı hızla vermek istiyorsanız, hamileliğe ideal kilonuzla başlamalısınız. Prof. Dr. Gürkan Uncu’ya göre, hamileliğe bağlı gelişen yüksek tansiyon, şeker hastalığı, karın ağrısı, doğumun kolay-zor olması, nefes alamama gibi sorunlar kilo nedeniyle daha fazla hissediliyor.

