Doğum için gün sayarken işleri kolaylaştırmak, içinizi rahatlatmak ve bu özel dönemin tadını çıkartmak için önerilerimize göz atın.

1. Sağlığınız ve bebeğinizin sağlığığı konusundaki endişeleriniz varsa, ilk iş telaşı bırakın ve hamileliğin tadını çıkarın!



2. Yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin. Yeterli ve dengeli beslenmeniz bebeğinizin sağlıklı gelişimi açısından önemli!



3. Dumanlı yerlerden uzak durun. Yeri geldiğinde bencil olmasını bilin. Yanınızda sigara içen arkadaşınızdan bunu dışarıda yapmalarını isteyin!



4. Şu sıralar biraz dalgın olabilirsiniz. Alışveriş listesi yapmak gibi bir alışkanlığınız yoksa bu dönemde edinebilirsiniz. Özellikle bebek için alacaklarınızı yazmak işinizi kolaylaştırabilir.



5. Hamileliğinizin son dönemlerinde gün içinde sessiz bir ortamda bebeğinizin seslerini dinlemeyi ve hareketlerini izlemeyi unutmayın.



6. Arada bir tüm gün uzanıp film izleyin, kitap okuyun.



7. Arkadaşlarınıza vakit ayırın. Bir süre sonra daha az görüşebilir ya da görüştüğünüzde sadece çocuklardan konuşabilirsiniz.



8. İmkanınız varsa tatile çıkın. Doğum öncesi güzel bir tatil size de eşinize de iyi gelir.



9. ‘Çirkinleştim, çok kötü çıkıyorum’ düşüncelerinden sıyrılın ve hamileyken bol bol fotoğrafı çektirin. Büyüdüğünde bu fotoğraflara birlikte bakmak bakmak inanın çok güzel olacak.



10. Hamilelikle ilgili filmler bu dönemde ilginizi çekebilir. İnternette kısa bir araştırmayla birçok film bulabilirsiniz. ‘Aramızda Bebek Var’ ve ‘Kaza Kurşunu’ bunlardan bazıları olabilir.



11. Güvendiğiniz bir çocuk doktoru bulma konusunda araştırmalara başlayın.



12. Sabah yürüyüşlerine çıkın.



13. Para biriktirmeye başlayın. Çünkü yakın zamanda bez ile başlayan ve okula kadar varan çeşitli yeni harcamalarınız olacak.



14. Bebek odası tasarımlarını araştırmaya başlayın. Seçenek o kadar çok ki kafanız karışabilir ve seçim yapmak zamanınızı alabilir. Aslında ilk yapmanız gereken ne tarzda bir oda istediğinize karar vermek. Sade ve kullanışlı mı, bebeğiniz büyüdükçe küçük değişikliklerle kullanmaya devam edebileceği işlevsel bir oda mı?



15. Kendi çocukluğunuza dönmenin tam zamanı! Anneniz ve babanızla çocukluk hallerinizi konuşmak, hatırlamadığınız anıları keşfetmek, çocukluk albümlerinize bakmak size iyi gelebilir.



16. Doğum fotoğrafı konusunu eşinizle konuştunuz mu? Eğer doğum fotoğrafı çektirmek istiyorsanız, kiminle çalışacağınız konusundaki araştırmalara şimdiden başlayın.



17. Kendinize çiçek almayı unutmayın.



18. Bebeğinizin ismi ne olacak? Eşinizle fikir alışverişi yapmaya başlayın.



19. El, ayak, cilt bakımınızı ihmal etmeyin.



20. Bolca müzik dinleyin. Bu, hem size hem bebeğinize iyi gelecek.



21. Doğuma hazırlık kurslarını araştırın. Bu kurslar korkularınızın azalmasını, aklınızdaki sorulara yanıt bulmanızı ve yepyeni arkadaşlar edinmenizi sağlayabilir.



22. Bebek masajının nasıl yapıldığını öğrenin, doğumdan sonra ‘İyi ki öğrenmişim’ diyeceksiniz.



23. Doktorunuza danışmadan ilaç kullanmayın.



24. Size en uygun doğum yöntemini doktorunuzla konuşun.







25. Doğumla veya hamilelikle ilgili endişelerinizi içinizde tutmayın. Ailenizle, arkadaşlarınızla, doktorunuzla veya bir uzmanla konuşmak sizi rahatlatabilir.



26. Doğumun yaklaştığına işaret eden belirtileri öğrenin ki, son anda paniğe kapılmayın.



27. Hamile yogası ile hem fiziksel hem zihinsel rahatlama sağlayabilirsiniz.



28. Fazla kilo almanız rahatsızlık yaratabilir. Sağlıklı beslenin ama iki kişilik yemeyin.



29. Kafeinli, alkollü ve asitli içeceklerden uzak durmaya çalışın.



30. Yeterli miktarda kalsiyum almaya dikkat edin. Süt, peynir, yoğurt, öğünlerinize eklemeniz gerekenler arasında. Badem, fındık, Antep fıstığı ise kalsiyum bakımından zengin ara öğünler…



31. İmkanınız varsa gün içinde minik şekerlemeler yapın.



32. Uyku sorunu yaşıyorsanız, gebelik için özel olarak tasarlanmış yastıklar daha rahat uyumanızı sağlayabilir.



33. Kendinize pratik ve rahat elbiseler, ayakkabılar alın.



34. Ağır paketler taşımaktan ve ağır ev işlerinden kaçının.



35. Ağız ve diş bakımınızı ihmal etmeyin. Gebeliğinizin başında diş doktorunuz ile görüşün.



36. Meme ve karın bölgenizde oluşabilecek çatlakları önlemek için yardımcı olacak kremleri araştırın.



37. Çiğ ve az pişmiş et tüketmeyin.



38. Eşinizden anlayış beklediğiniz kadar siz de ona karşı anlayışlı olun. O da hem sizin duygu durumunuzdaki değişikliklere hem de baba olma fikrine alışmaya çalışıyor.



39. Midenizi bulandıran tatlardan ve kokulardan uzak durun.



40. Sık idrara çıkmak, göğüslerdeki hassasiyet gibi durumlar size endişelendirmesin. Bunların hamileliğin doğal belirtileri olduğunu hatırlayın.



41. Hamileliğinizin son dönemlerinde çok uzun süre ayakta durmamaya çalışın ve gün içinde dinlenme molalarını sıklaştırın.



42. Başka bir çocuğunuz daha varsa onunla yeterince ilgilenemediğinizi düşünüp kendinizi suçlamayın.



43. Doğumdan sonra işe dönmek için ne kadar vaktiniz var, siz işe döndükten sonra bebeğe kim bakacak gibi sorulara yanıt arayın.



44. Cilt lekelerine karşı önleminizi almak için geniş kenarlıklı şapka ve güneş gözlüğü kullanın. Tabii güneş koruyucu krem kullanmayı ihmal etmeyin.



45. Çekiciliğinizi kaybettiğiniz, kilolar yüzünden kötü göründüğünüz düşüncesi aklınıza gelip sizi tedirgin ettiğinde fön çektirin, makyaj yapın ve gülümseyin.



46. Doğum yaklaştıysa hastane çantanızı hazır bulundurun.



47. Biliyoruz, heyecanlısınız ve onun için her şeyin en güzelini istiyorsunuz ama kısa süreli kullanacağınız bazı şeyleri ödünç de alabilirsiniz. Sizden önce doğum yapan arkadaşlarınız mama sandalyesi, oto koltuğu, puset gibi konularda size yardımcı olabilirler.



48. Emzirme dönemi hakkında bilgi edinin.



49. Hastane odası için süsleme yapacaksanız ön araştırmalara başlayın.



50. Bebeğinize güzel sözler fısıldamayı unutmayın!