Gebeliğiniz boyunca dikkat edilmesi gerek kurallar...

• Hamilelik döneminde ter bezleri normalden fazla çalışır; sürekli deodorant kullanmak yerine her gün duş almayı deneyin.

• Banyoda 15 dakikadan daha uzun süre kalmamaya ve çok sıcak duşlar almamaya dikkat edin.

• Hamileliğiniz boyunca düzenli olarak kullandığınız bütün kimyasallardan uzak durun. Şampuan ve duş jeli yerine doğal sabunlar tercih edin.

• Banyodan çıktıktan sonra organik yağlarla vücudunuzu nemlendirin.

• Göğüslerinizin şiştikçe canınızı acıtmaması için duştan sonra yağla onlara masaj yapın. Gün içinde soğuk kompres yapmak da onlara iyi gelecek.

• Jöle, saç spreyi, köpük gibi malzemeleri bir süreliğine rafa kaldırın.

• Parfümünüzü teninize değil kıyafetlerinize sıkın.

• Makyaj yapmak bebeğe zarar vermez. Yine de hamilelik boyunca cildinize değecek tüm malzemelerin doğal olmasına dikkat edin.

• Hamile kadınların tükürüklerinde bulunan ve diş minelerini etkileyen maddeler, bu dönemde diş çürümelerine sebep olur. Dişçinizden kısa bir süre içinde genel muayene için randevu alın.

• Diş muayenesini aksatmamanız, vücudunuzda enfeksiyon çıkmasını ve bunun bebeğinizin sağlığını etkilemesini de önler.

• Ara sıra dişlerinizi bir antiseptikle çalkalamanız, mikropların dişlerinizde yuvalanmasını önler.