Hamilelik sekse engel değil

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Tüm hamilelerin ve eşlerinin merak ettiği fakat doktora danışmak konusunda çekindiği bir konu vardır; hamilelik sırasında seks! Çocuğa zarar verir endişesiyle birçok çiftin uzaklaştığı ‘cinsel yaşam mevzusu’nu uzmanlara danıştık.

Bebek bekleyen çiftler arasında en büyük merak konularından biridir onları bekleyen seks hayatı. Hem bebeğe zarar gelir mi endişesi hem hamilelik döneminde artan hassasiyetler çiftlerin birbirinden uzaklaşmasına sebep olabilir. Özellikle bebeğe zarar gelebileceği kaygısı, cinsel arzunun azalmasında büyük pay sahibi. Ancak yine de bu konular pek konuşulmaz, kimselere sorulmaz. Biz de bu konuda merak ettiklerimizi doktorlara sorduk. Kozyatağı Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Cem Öncüoğlu gebeliğin ilk üç ayında anne adayının göğüslerindeki hassasiyet, halsizlik, yorgunluk, bulantı, kusma gibi yakınmalar ile yine bu dönemde kokulara olan aşırı hassasiyet sebebiyle, cinselliğin ikinci plana atılabileceğini söylüyor. Ancak bazen durumun tam tersine dönebileceğini de belirtiyor; “Bebeğe zarar gelebileceği kaygısı da cinsel arzunun azalmasına neden olabilir. Ancak ilk üç aydaki cinsel arzuda azalma bir kural değil. Bazen de gebe kalma korkusunun ortadan kalkması, gebelikte genital bölgedeki kanlanmanın ve vajendeki nemlenmenin artması cinsel arzunun artmasına yol açabilir.” Peki ya üç aydan sonra cinsel hayat normale döner mi? Öncüoğlu, gebeliğin ikinci üç ayında ilk aylarda görülen fiziksel yakınmaların azalması, anne adayının vücudundaki değişikliklere uyum sağlaması ve ruhsal olarak da gebe olduğunu kabullenmesi sebebiyle cinsel arzunun artabileceğini dile getiriyor: “Gebeliğin ikinci üç ayı cinselliğin en aktif ve uyumlu yaşandığı dönem.” Ancak bu kuralların sadece normal hamilelik yaşayan gebeler için geçerli olduğunu unutmayın. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Suat Süphan Erşahin eğer risk faktörleri yoksa cinsel ilişkilere bir sınırlama getirmediklerini söylüyor: “Düşük, erken doğum, enfeksiyon, vajinal varis gibi durumlarda cinsel ilişkiyi sınırlandırıyoruz. Ama bunların yaşanmadığı dönemlerde çiftlerin seks hayatı normale dönebilir.”



Seks sırasında bebek zarar görmez!

Sorunsuz hamilelik yaşayanlar için ‘bebeğe zarar gelir mi?’ endişesi aslında gerçek bir tabu. Uzm. Dr. Cem Öncüoğlu, “Rahim içinde bebeği saran zarlar, amniyon sıvısı ve rahim ağzını kapatan mukus tıkacı bebeğin ilişki sırasında zarar görmesini engeller. Bazen orgazm sırasında rahimde kasılmalar olabilir. Ancak bu kasılmalar geçicidir ve herhangi bir sorun yaşatmazlar. Bu nedenle cinsel ilişki sırasında bebeğe zarar gelecek korkusu yersizdir” diyor. Dr. Suat Süphan Erşahin de eğer cinsel hayat konusunda titiz davranılıyorsa seksin bebeğe zarar vermeyeceğini söylüyor. Örneğin vajinal bir enfeksiyon kapıldığında bebeğin suyunun açılması sorunu ortaya çıkabilir. Bu da bebeğin zarar göreceği anlamına geliyor. Peki ya çiftlerde cinsel yolla bulaşan (CBY) hastalıkların bulunması bebeğe zarar verir mi? Verirse bunun önüne nasıl geçilir? Dr. Öncüoğlu; eşinde CBY hastalığı olan gebelerin ilişkiye girmelerini önermediklerini söylüyor. Çünkü bu hastalıkların bebeğe ulaşma oranı çok yüksek. Bazı hastalıklar bebeğe anne karnında bulaşabileceği gibi (mesela frengi) bazıları da bebek doğum kanalından geçerken bulaşabilir (mesela bel soğukluğu, Hepatit B, herpes enfeksiyonu gibi). Bu enfeksiyonlar erken doğumu, su kesesinin zamanından önce yırtılmasını tetikleyebileceği gibi, bazıları da bebeğe bulaşarak hastalıklı (mesela HIV enfeksiyonu) çocukların doğmasına yol açabilir. CBY hastalıkları ölü doğuma, yenidoğanda körlüğe, sarılığa, menenjite, nörolojik hasarlara neden olabilir. Bu hastalıkları engellemek için hamilelik sırasında prezervatif kullanılması öneriliyor. Ayrıca gebelik sırasında CBY tarama testlerinin de yapılması gerekiyor.



