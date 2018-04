Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?

Hamilelik döneminde aldığınız fazla kiloların hem size hem de bebeğinize bir faydası olmadığı gibi hayatınızı zorlaştıracağının farkında mısınız? Bu dönemde yapmanız gereken şey düzenli ve ölçülü beslenmek.

Yazı: Sinem Gürleyük





'Sen iki canlısın iki kişilik ye’, ‘Bir daha ne zaman yiyeceksin, şimdi rahat rahat ye...’ Hamile kaldığınız andan itibaren çevrenizdekilerden sıkça duyacağınız cümlelerden sadece birkaçı… Hamileliğin yan gelip yatma zamanı olmadığını, yemek yemenin suyunu çıkaramayacağınızı uzmanlar ne kadar haykırsa da anneler, babalar, kayınvalideler, teyzeler ve geri kalan herkes bu dönemde yemek yemenin bir sınırı olmadığına inanıyor. Bu yüzden Memorial Suadiye Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Sevil Ürer’e bu dönemde nasıl beslenilmesi gerektiğini danıştık. Ürer, kadınların hamile kaldığı zaman her şeyden istedikleri kadar yiyebilecekleri düşüncesinin oldukça yanlış olduğunu söylüyor: “Hamilelik dönemi, anne ve bebek sağlığı açısından son derece önemli bir dönem. Anne çok miktarda yemek yerine, sağlıklı, kaliteli ve doğru beslendiğinde hem kendini hem de bebeğini doğru beslemiş olur. Sağlıksız, kalitesiz tüketilen besinler, bebeği beslemediği gibi anne adaylarının da fazladan kilo almasına sebep olabiliyor. Bu nedenle hamilelik süresince, hem annenin hem de bebeğin olumsuz etkilenmemesi ve rahat bir doğum için iyi dengelenmiş bir diyetle hamilelik dönemini geçirmeleri çok daha doğru olur.”



Normalden 25 gram fazla yiyin!

Peki, bir anne adayı normalde olduğundan ne kadar farklı beslenmeli? Hamilelerin metabolizmalarını desteklemek ve bebeğin gelişimi için ek enerjiye ihtiyacı var. Hamile kadınların hamile olmayanlara göre günde 25 gr. daha fazla protein almaları gerekiyor. Bu miktarsa bir bardak süt, iki küçük köfte ve iki ince dilim ekmekle karşılanabiliyor. Elbette ilerleyen aylarda bu oran çok daha fazla oluyor ve son üç ayda zirveye ulaşıyor. Ancak bu yine de günde 20 porsiyon yemek yiyebileceğiniz anlamına gelmiyor! Protein dışında beslenmenizde öncelik vermeniz gereken diğer vitamin ve minerallerse; lif, C vitamini, E vitamini, kalsiyum, demir, omega yağ asitleri ve folik asit. Rahat bir hamilelik süreci geçirmek için besin gruplarını dengelemenin çok önemli olduğunu söyleyen Sevil Ürer esmer ekmekler, bulgur, tam tahıllı gevrekler, müsli, yulaf, kepekli makarna gibi yiyeceklerin beyaz ekmek, pirinç ve beyaz makarnaya tercih edilmesinin fazla kiloları önleyebileceğini söylüyor. Bu dönemde protein açısından zengin olan yumurta, et, tavuk, balığın, kalsiyum açısından zengin olan süt ve süt ürünlerinin, taze sebze ve meyvelerin tüketilmesi de önemli.



Uzak durun

Dengeli beslenmeye dikkat ettiğiniz kadar bazı yiyecekleri tüketmemeye de özen göstermelisiniz. Bebek için zararlı olabilecek besinlerden uzak durmanız önemli. Diyetisyen Sevil Ürer, bu dönemde demir eksikliğine sebep olabileceği için yemeklerle birlikte çay tüketilmemesi gerektiğini, çayı yemekten 1-2 saat sonra açık ve limonlu şekilde tüketmenin doğru olduğunu, çay, kahve, kola ve çikolata gibi kafein oranı yüksek içeceklerin düşük riskini arttırdığını söylüyor. Dolayısıyla çay ve kahve günde iki fincanı geçmeyecek şekilde tüketilmeli. Ayrıca salmonella riskinden dolayı, yumurta ve tavuk etlerinin çok iyi pişmiş olmasına dikkat edilmeli. Vücut sıvı dengesi ve tansiyon yüksekliğine karşı, tuz tüketimi de azaltılmalı. Hazır meyve suları, gazoz, kola gibi şekerli içecekler tüketmek de bebek için sağlıklı değil. İçeriğindeki nitrat gibi katkı maddelerinden dolayı salam, sosis, sucuk gibi hazır besinlerden uzak durulmasında fayda var. Kurşun zehirlenmesine sebep olabileceği için büyük okyanus balıkları da fazla tercih edilmemeli. Alkol ve sigarayı bırakmak gerektiğini zaten söylemeye gerek bile yok.