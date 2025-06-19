Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a aşk dolu kutlama: "Aşığınım"
Başarılı oyuncu Birce Akalay, 41 yaşına girdi. Çok sayıda projede yer alan ve oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akalay’ın doğum gününü, sevgilisi Hakan Kurtaş romantik paylaşımla kutladı. Siyah beyaz paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçilerinden beğeni yağdı.
"Yer Gök Aşk" dizisiyle tanınan ve "Siyah Beyaz Aşk", "Küçük Ağa", "Babil", "Mezarlık" ve "Kuş Uçuşu" gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Birce Akalay, bugün 41 yaşına bastı.
Akalay'ın kendisi gibi oyuncu sevgilisi Hakan Kurtaş, sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla sevgilisinin yeni yaşını kutladı.
Akalay'ın kendisi gibi oyuncu sevgilisi Hakan Kurtaş, sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla sevgilisinin yeni yaşını kutladı. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü
Geçtiğimiz günlerde Akalay ile çıktığı tatilden de sıkça paylaşım yapan Kurtaş, "Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin" notuyla yaptığı bir paylaşıma Akalay'dan "Seni çok seviyorum canım sevgilim... Dünyayı gezelim..." yorumunu almıştı.