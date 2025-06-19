Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay'a aşk dolu kutlama: "Aşığınım"

Geçtiğimiz günlerde Akalay ile çıktığı tatilden de sıkça paylaşım yapan Kurtaş, "Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin" notuyla yaptığı bir paylaşıma Akalay'dan "Seni çok seviyorum canım sevgilim... Dünyayı gezelim..." yorumunu almıştı.