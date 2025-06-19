Şarkıcı Sıla, doğum günü partisinden kareler paylaştı: "45’lik…"
Ünlü şarkıcı Sıla ile oyuncu İlker Kaleli’nin ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Sıla, geçtiğimiz günlerde 45 yaşına girdi. Ünlü şarkıcı doğum gününden kareler "45’lik…" notuyla paylaştı.
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Oyuncu ve şarkıcı İlker Kaleli ile başarılı müzisyen Sıla'nın beş yıldır süren birlikteliği hız kesmeden devam ediyor.
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Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne seren çift, bu kez doğum günü mesajıyla gündeme geldi.
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Sıla, geçtiğimiz günlerde 45 yaşına girdi. Ünlü şarkıcı doğum gününden kareleri "45’lik…" notuyla paylaştı.
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Kalabalık bir arkadaş grubu ile kutlama yapan ünlü ismin karelerine çok sayıda beğeni ve yorum geldi.