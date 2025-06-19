Şarkıcı Sıla, doğum günü partisinden kareler paylaştı: "45’lik…"

Ünlü şarkıcı Sıla ile oyuncu İlker Kaleli’nin ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Sıla, geçtiğimiz günlerde 45 yaşına girdi. Ünlü şarkıcı doğum gününden kareler "45’lik…" notuyla paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Şarkıcı Sıla, doğum günü partisinden kareler paylaştı: "45’lik…" - Resim : 1

Oyuncu ve şarkıcı İlker Kaleli ile başarılı müzisyen Sıla'nın beş yıldır süren birlikteliği hız kesmeden devam ediyor. 

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Şarkıcı Sıla, doğum günü partisinden kareler paylaştı: "45’lik…" - Resim : 2

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne seren çift, bu kez doğum günü mesajıyla gündeme geldi.

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Şarkıcı Sıla, doğum günü partisinden kareler paylaştı: "45’lik…" - Resim : 3

Sıla, geçtiğimiz günlerde 45 yaşına girdi. Ünlü şarkıcı doğum gününden kareleri "45’lik…" notuyla paylaştı.

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Şarkıcı Sıla, doğum günü partisinden kareler paylaştı: "45’lik…" - Resim : 4

Kalabalık bir arkadaş grubu ile kutlama yapan ünlü ismin karelerine çok sayıda beğeni ve yorum geldi. 