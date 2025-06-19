Miss Turkey güzelleri Buse İskenderoğlu ve Şevval Şahin sezonu Göcek'te açtı
Miss Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu ile 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, yaz sezonunu Göcek’te açtı. Günü deniz ve güneşin tadını çıkararak geçiren ikili, önce denize girip yüzdü, ardından teknede müzik eşliğinde dans ederek keyifli anlar yaşadı.
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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, yaz sezonunu Göcek’te açtı.
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İki yakın arkadaş, önceki gün Şevval Şahin’in iş insanı sevgilisi Burak Ateş’e ait lüks yatla Göcek koylarını gezdi.
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Denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, önce yüzdü ardından müzik eşliğinde dans ederek keyifli anlar yaşadı.
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24 yaşındaki Şevval Şahin ve 27 yaşındaki Buse İskenderoğlu’nun neşeli halleri objektiflere yansıdı.