Hamilelikte koronavirüs kaygısı olan annelerin yapması gereken basit uygulamalar var. Virüsten korunma ve bağışıklığı güçlendirme bu uygulamalar arasında yer alıyor. Doğum sonrasında alınacak önlemlere de dikkat edilmeli.

Dünya koronavirüs salgını sebebiyle büyük bir sınavdan geçerken, bebek bekleyen annelerin heyecanı yerini kaygıya bıraktı. Her anne-baba bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almanın hayalini kurar. Siz de ailenize katılacak bebeğiniz için endişeliyseniz, paylaşacağımız bilgiler ilginizi çekebilir. Kendimizi ve bebeğimizi bu zor günlerde virüsten nasıl koruyabileceğimize bakmadan önce ‘gebelikte koronavirüs verileri’ne göz atalım.



Koronavirüs Anneden Bebeğe Geçer Mi?



Önce sakin bir nefes alın. Unutmayın ki bebekler her tür gerginliği hisseder. Bu dönemde sakin olmak en önemli şey. İyi haber şu ki uzman doktorların belirttiğine göre gebeler için virüse yakalanma riski diğer insanlardan yüksek değil. Nisan ayına kadar olan veriler, korunaklı ana rahminde dış dünyadan izole olan bebeklerin, anneden virüsü kapmadığını gösteriyor. Tam tersine, yapılan araştırmalarda şimdilik virüsün amniyotik sıvıya, kordon kanına, plasentaya ve hatta anne sütüne geçmediği tespit edildi. Yine de dikkatli olmakta ve bu konuyu doktorunuza danışmanızda fayda var. Şimdi biraz rahatladıysanız almanız gereken önlemlerden bahsedelim.





Güvenli, korunaklı ana rahminde dış dünyadan izole olan bebeklerin, anneden virüsü kaptığına dair bir bulgu yok.





Hamilelikte Virüsten Korunma Yolları

Herkes gibi gebeler için de virüsten korunma yolları, kişisel hijyene önem vermek ve temastan uzak durmak yönünde. Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırmak, kapalı mekanlardan uzak durmak ve bol sıvı tüketmek önemli. Bebeğin gelişimini takiben düzenli olarak hastaneye kontrole gitmeyi bir süreliğine unutun. Gebelikte kadınların nabız atışları yükselir ve akciğerlerin kapasitesi de daralır. Bu nedenle bağışıklığı güçlü tutmak önemli. Aksi taktirde düşük ve erken doğum riskleri artabilir. Peki bağışıklığı güçlü tutmak için ne yapmalı?







Hamilelikte Bağışıklığı Güçlü Tutmak

Dengeli beslenmek işin püf noktası. Proteinin yanı sıra sebze ve meyve tüketimine önem verin. İçeriğindeki omega ve folik asit ile ceviz, badem ve fındık da kurtarıcı diyebiliriz. Yalnız günde toplam bir avuçtan fazla tüketmeniz kilo almanıza neden olabilir. Ayrıca düzenli uykuyu ve hamilelik egzersizlerini ihmal etmeyin. Aşırı karbonhidrat, şeker ve konserve gıdalar bağışıklığa olumsuz etki edebilir.





Emzirme Döneminde Bebeği Virüsten Koruma Yolları

Doğum sonrası bebeğinizle beraber kendinizi karantinaya almalı ve temastan olabildiğince sakınmalısınız. Yine belirtelim, şimdiye dek yapılan testlerde Kovid-19 taşıyan annelerin sütünde virüsün izine rastlanmadı. Dolayısıyla virüs taşımanız bebeğinizi emzirmenize engel değil. Virüs taşıyan anneler de diğerleri gibi bebeğini emzirmeden önce ellerini ve yüzünü yıkayıp, ardından temiz kıyafetler giyinmeli. Emzirirken ya da bebeğinizle temas sırasında maske takmanız şart.

