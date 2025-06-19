Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen pişmanlık: Şimdiki aklım olsa 5-6 tane çocuk yapardım
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”in sunucusu Oktay Kaynarca, özel yaşamıyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. Ünlü oyuncu ve sunucunun evlilik ve baba olma konusundaki açıklamaları, magazin dünyasında geniş yankı buldu.
Türk televizyonlarının usta oyuncularından, 6 sezon süren fenomen dizi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"da rol alan ve şu anda ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının başarılı sunucusu Oktay Kaynarca, özel yaşamına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme oturdu.
Senem Aydın'la Hadi Anlat programında evlilik ve baba olma konusundaki düşüncelerini paylaşan Kaynarca, bu konudaki pişmanlıklarını da açık yüreklilikle dile getirdi.
Kaynarca, "Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi; önceden yapılması gereken bir şey. Benim çocuklarım olsaydı, onlara 20 yaşlarında evlenin, çocuklarınız olsun derdim. Tabii şimdi biraz gerideyiz baba olmak için. Hâlâ çocuğum olsun istiyorum. Bugünkü aklım olsa çok çocuk yapardım. Sanırım 5-6 tane çocuk yapardım" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar, kariyerinin en parlak dönemlerinde özel hayatını ikinci planda tuttuğu bilinen Kaynarca'nın, baba olma isteğini hala güçlü bir şekilde içinde taşıdığını gözler önüne serdi.