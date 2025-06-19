Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen pişmanlık: Şimdiki aklım olsa 5-6 tane çocuk yapardım

Kaynarca, "Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi; önceden yapılması gereken bir şey. Benim çocuklarım olsaydı, onlara 20 yaşlarında evlenin, çocuklarınız olsun derdim. Tabii şimdi biraz gerideyiz baba olmak için. Hâlâ çocuğum olsun istiyorum. Bugünkü aklım olsa çok çocuk yapardım. Sanırım 5-6 tane çocuk yapardım" ifadelerini kullandı.