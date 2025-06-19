How I Met Your Mother dizisinin yıldızı Jason Segel evleniyor
Bir döneme damga vuran fenomen dizi "How I Met Your Mother"da canlandırdığı Marshall Eriksen karakteriyle dünya çapında üne kavuşan başarılı oyuncu Jason Segel, evlilik yolunda ilk adımı attı. 45 yaşında oyuncu iki yıllık sevgilisi Kayla Radomski'ye evlenme teklifinde bulundu.
“How I Met Your Mother” dizisinde bizi hem güldürüp hem ağlatan Marshall Eriksen karakteriyle tanıdığımız, son olarak Apple TV+ dizisi “Shrinking”de terapist Jimmy rolüyle karşımıza çıkan 45 yaşındaki oyuncu, artık bekar değil.
Başarılı oyuncu Jason Segel, evlilik yolunda ilk adımı attı. 45 yaşında oyuncu iki yıllık sevgilisi Kayla Radomski'ye evlenme teklifinde bulundu.
DailyMail.com’un özel haberine göre teklif, Pazartesi akşamı Pasadena’daki Huntington Kütüphanesi’nde gül bahçesinde romantik bir ortamda gerçekleşti. Radomski, Segel’in teklifine “evet” dedi ve gözyaşlarına hâkim olamayan çift, daha sonra gül bahçesinde baş başa özel bir akşam yemeği yedi.
"How I Met Your Mother" dizisinin yıldızı Jason Segel, yeni bir aşka yelken açarak nişanlandı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle ilk kez Ekim 2023'te el ele görüntülendi.
Çiftin ilişkisi, Ocak 2024'teki Altın Küre Ödülleri töreninde kırmızı halıda birlikte boy göstermeleriyle resmiyet kazanmıştı. Segel, törende dijital platform dizisi "Shrinking"deki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne aday gösterilmişti.