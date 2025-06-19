How I Met Your Mother dizisinin yıldızı Jason Segel evleniyor

DailyMail.com’un özel haberine göre teklif, Pazartesi akşamı Pasadena’daki Huntington Kütüphanesi’nde gül bahçesinde romantik bir ortamda gerçekleşti. Radomski, Segel’in teklifine “evet” dedi ve gözyaşlarına hâkim olamayan çift, daha sonra gül bahçesinde baş başa özel bir akşam yemeği yedi.