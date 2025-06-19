Survivor 2026'ya mı katılacak? Eski şampiyon Yusuf Karakaya'dan paylaşım geldi
Uzun ve zorlu bir maratonun ardından Survivor 2025'in şampiyonu bir kez daha Adem Kılıçcı oldu. Finalin ardından yeni sezon beklentisi hızla yükseldi. Survivor 2019'un unutulmaz şampiyonu Yusuf Karakaya'dan gelen bir sosyal medya paylaşımı, 2026 sezonuyla ilgili tüm dikkatleri üzerine çekti.
1 / 5
1 Ocak'ta başlayan Survivor All Star 2025, 13 Haziran'da sona erdi. 6 aylık mücadelenin kazananı 2. kez Adem Kılıççı olurken gözler yeni sezona çevrildi.
2 / 5
Survivor 2019 Şampiyonu Yusuf Karakaya ise sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı.
3 / 5
Sık sık antrenman yaptığı anları yayımlayan Yusuf'un 2026' notu dikkat çekti.
4 / 5
Yusuf'un paylaşımı akıllara yeni sezon iddiasını getirdi.