Hamileliğin başlangıcında ve son aylarında ortaya çıkan yorgunluğun nedenleri ve başa çıkma yolları neler?

Yorgunluk hissi özellikle gebeliğin başlangıcında yaygın olarak görülüyor ve gebeliğin son aylarında da geri dönüyor. Bazı kadınlar tüm gebelik boyunca yorgunluk yaşayabiliyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Betül Görgen, hamilelikte yorgunluğun nedenlerini anlatarak, başa çıkmanın yolları hakkında bilgi verdi.

Çoğu kadın gebeliğin erken dönemlerinde üzerinde adeta kilolarca ağırlık varmış gibi yorgun hissedebiliyor. Daha önce gece kuşu olanlar bile, akşam saat 20:00’yi görecek kadar uyanık kalmakta zorlanıyor. Aslında erken gebelik dönemindeki yorgunluğun sebebini kimse tam olarak bilmemekle beraber olası sebeplerinden biri hormonlardaki büyük değişim; özellikle progesteron hormonundaki dramatik artış. Bu durum aynı zamanda çok sık tuvalet ihtiyacının oluşması nedeniyle uyku kalitesini bozarak bu yorgunluk hissinin artmasına katkıda bulunuyor.

Bulantı ve kusma da kesinlikle enerjiyi tüketiyor. Beraberinde üzüntü, umutsuzluk hissi ve depresyon da yorgunluk ve uyku kalitesindeki bozulmanın sebeplerinden biri. Muhtemelen hormonal değişikliklerin yol açtığı bu sebeplerin yanında, gebelerde hiç de azımsanmayacak sıklıkta rastlanan demir eksikliği anemisini de unutmamak gerekiyor.

BU DURUM NE KADAR SÜRÜYOR?

Kişiden kişiye değişmekle beraber, bu semptomlar gebeliğin ikinci üç ayında geçiyor ve yaklaşık yedinci aya kadar görülmüyor. Bu aydan sonra ise gittikçe artan ağırlık hissi, sırt ağrısı, mide yanması ve bacaklara giren krampların etkisiyle uyku kalitesi bozuluyor ve yorgunluk hissi ve bitkinlik durumu geri dönüyor. Bu arada bebek hareketlerinin tetiklediği idrar hissini de unutmamak gerek.

HAMİLELİKTE YORGUNLUKLA NASIL BAŞA ÇIKILIR?



Vücudunuzun verdiği sinyalleri önemseyin: Yatağa her zamankinden daha erken gitmekle başlayabilirsiniz. Gün içinde şekerleme yapmayı alışkanlık haline getirin. Eğer çalıştığınız yerde ayrı bir odanız varsa kapıyı kapatıp başınızı koyun.

Günlük programınızı ayarlamaya çalışın: Gereksiz sosyal toplantıları ve ev işlerini azaltın. Eğer ev dışında çalışıyorsanız planlarınızı biraz işten erken çıkmak üzere yapın. Hafta arası bir gün izin alın ve annenizin evine gidip dinlenin. Böylece gereksiz telefonlardan ve varsa diğer çocuğunuzun taleplerinden kurtulmuş olursunuz.



Doğru beslenin: Gebelik günde fazladan 300 kalori gerektirir. Bunu patates cipsleri ve şekerli barlarla doldurmayın. Meyve sebze, tam tahıllı ekmek ve yağsız sütten oluşan sağlıklı bir beslenme sizi enerjik yapacaktır. Ara öğünlerde meyve veya yoğurt tüketin.



Yeterli sıvı tüketin: Kafeini kesip bol miktarda su için. Gece tuvalet ihtiyacını artırmamak için sıvı alımını yatmadan birkaç saat önce kesmek gerekebilir.



Düzenli egzersiz yapın: Düzenli yapılan 20-30 dakikalık aktivite sizi daha enerjik hissettirir. Gerilme ve derin nefes alarak yapılan egzersizler çok faydalı olacaktır. Yürüyüş çok faydalı gelecektir.



Sabırlı olun: İlk üç ayı atlattıktan sonra rahatlayacaksınız. Dayanın… Sonra rahat edip gebeliğin keyfini çıkartacağınız dönem başlayacak. Gebeliğin son dönemindeyseniz, bugünleri ileride gülümseyerek anımsayacaksınız. Bu yüzden tadını çıkarmaya bakın.